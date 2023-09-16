1年義務役訓練變硬了！　郭正亮驚「比海陸還精實」：是作戰訓練

▲郭正亮驚呼「訓練真硬」。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

國防部12日公布今年度國防報告書，內容提及國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，也提到1年期義務役採8週入伍訓加上44週部隊實務訓，課程曝光，前立委郭正亮表示，「這個部隊訓練真硬」，比他過去在海軍陸戰隊的訓要還要精實。

根據國防部報告書，1年期義務役採8週新制訓練課程施訓，入伍結訓後分發部隊服役，續服44週部隊實務訓練，接受駐地、專精、基地及聯合演訓等訓練，退伍後納入後備動員編管，強化後備部隊戰力基礎。

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44週的部隊訓練，則分成駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週。國防部說，在駐地訓練期間，役男於部隊所在營區實施個人職務上軍事專長訓練，並針對編制武器射擊、新式武器裝備操作、國土守備任務、重要軍事與民間設施防護、民防任務、災害防救及體能戰技等項目持恆施訓。

▲112年國防報告書記載1年期義務役課程規劃。（圖／翻攝112年國防報告書）



郭正亮在節目《亮劍台灣》看了報告書後直呼「你看他要受的訓練，這怎麼可能不是作戰訓練？」當年在海軍陸戰隊待了1年，「都沒有這個精實阿，我講白話」，那時候接受到的戰隊訓練，都沒有這麼扎實，「這是玩真的啊！這部隊訓練真硬，我們陸戰隊都沒有這麼硬」。

郭正亮還引用臉書粉專「公孫策張飛殺岳飛」的文章表示，「縱深防衛的實質意義是什麼？」國防部一直在退，一開始喊的口號是「決戰境外」，後來退變成「灘岸殲敵」，現在又變成「縱深防衛」，「因為擋不住，共軍必然登陸，不就是這個意思嗎，我們的國防戰略予人不斷退卻的感覺」。