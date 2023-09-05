外送員冒雨送餐！收客人「1訊息」火了：100%轉單，不會幫你送

▲有外送員貼出顧客訊息。資料照，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人下雨天都會選擇訂外送，近日有網友發文貼出顧客訊息內容，直指若收到「催促送餐」的訊息，外送員是100%會轉單、不願意送餐的，「麻煩有點常識！下雨外送員會比較少」。貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文並貼出一張截圖，從畫面可見，有位客人訂餐後，傳訊息寫道「你們的外送怎麼那麼久？一個多小時了」。看到這段內容，原PO不禁直呼，「麻煩有點常識！下雨外送員會比較少，所以本來就會等比較久」。

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原PO也說，如果客人在下雨天點外送，結果還傳這類催促的訊息給他們，「外送員看到是100%轉單不會幫你送的！」

▲顧客傳訊息詢問「外送怎麼那麼久」。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「多半默默轉單，既然都等一小時了，再等一小時也是不打緊的對吧」、「說真的，除非是真的工作不方便或顧小孩，不然風雨再大都自己出門買」、「騎車危險，我不會叫外送，自己隨便泡個麵+水果就好」、「將心比心，外送員很辛苦的，還要冒著風雨危險送餐」。

還有網友分享，「我前幾天的外送員好暖心，我說還好我點餐時沒下雨，不然就沒外送員。他回：下雨了，我會穿雨衣幫你送」。