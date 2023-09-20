嘉藥粧品精銳輩出　證照考試亮眼創佳績

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生參加今年的美容乙丙級證照檢定，共有56人通過乙級考試順利考取證照，通過率高達82.6％，丙級通過率更是近97％，遠超越全國平均。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生參加今年的美容乙丙級證照檢定，共有56人通過乙級考試順利考取證照，通過率高達82.6％，丙級通過率更是近97％，遠超越全國平均值，表現十分亮眼。

嘉藥指出，連近期受到熱烈討論的「頭皮調理師」認證課程，系上考取率更是100％，每位粧品系同學在畢業時至少取得2張國家級專業證照，未來進入職場都是最具競爭力的專業人才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉藥粧品系是國內最早成立之化粧品專業科系，以培養專業的美容化粧品人才為主，系上張語宸同學提到，目前他擁有化學丙級、美容乙、丙級、英國city管理認證及頭皮調理認證等5張證照，從大一進來的懵懵懂懂，到後來開始參加系上安排的輔導課程，找到自己未來的就業方向，不僅在課堂上學習到理論，實務面更增加許多自信，他對未來的職場充滿自信心，期待在工作中展現出色的專業能力。

粧品系主任梁家華表示，耀眼的成績背後是系上老師扎實教學和出色的師資，當然也要搭配上同學用心的學習，粧品系一直期盼培訓每位學生成為「證照達人」，無論是美容乙、丙級證照輔導班、醫學美容諮詢師認證班等，都是系上必備課程，專業的證照是同學未來就業的重要保障，就學期間同學都可取得國家級專業證書數張，畢業後都能順利接軌就業，成為產業的新尖兵。