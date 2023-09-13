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台大醫學生重考占名額！他差0.05分成「落榜頭」　怒告求正取

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（示意圖／ETtoday資料照）

▲去年台大醫學系有2人考上未就讀，其中1名是該系在學生，讓「落榜頭」李生不滿，怒告台大。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／台北報導

去年蘇姓台大醫學系在學生為了體驗「面試快感」，報名台大醫學系並再次錄取上，讓「落榜第1名」的李姓考生不滿學校讓蘇生占了1個名額，又未增列備取生，導致他落榜，怒告台大要求正式錄取他。台北高等行政法院審理，認為李生分數未達最低錄取標準，學校處分無誤，駁回他上訴。

判決指出，李生去年通過台大醫學系第1階段篩選，在第2階段甄試獲得總分75.97分，未達最低錄取標準76.02分，差0.05分未被錄取，是「落榜第1名」。李生不滿結果，循序提出行政訴訟。

李生主張，去年考試有名蘇姓考生本來就是台大醫學系就讀生，卻報名參加考試，導致他錄取機會受到排擠，另外還有1名繁星計畫學生錄取後也不來就讀，因而醫學系將有2名缺額，卻未增列備取名額，既然醫學系經教育部核定錄取名額為50名，就應依法足額錄取50人，他認為醫學系應核定備取生、重核最低錄取分數、撤銷蘇生報考和錄取資格，並把他改為正取。

台大則回應，醫學系不列備取生、排除非正取生考生入學就讀，並未侵害李生受憲法保障任何權利，且依大學辦理招生規定審核作業要點，考生甄選總成績未達最低錄取標準者，雖有名額亦不錄取，不管是否有備取名額、是否撤銷蘇生報考資格，皆不影響李生未達錄取標準的事實。

法官認為，根據大學法明文規定，大學招生的方式、名額等事項，由大學擬定，報教育部核定後實施。大學應於放榜前決定最低錄取標準，考生成績在此標準以上，且在招生名額內的考生為正取生，名額之外為備取生，除非達最低標準的人數不足，可以檢具理由，送校級學校招生委員會核定後，採不足額錄取、不得列備取生。

法官指出，在相關招生簡章及須知裡，並沒有限制各大專院校在籍學生的報考資格，因而台大醫學系正取人數包含蘇生共計50人，符合學校公告的招生名額，並沒有未達最低分的不足額錄取，李生因分數未達最低錄取分數，學校處分不錄取並無違誤，駁回李生之訴。全案還可上訴。

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