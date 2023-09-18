嘉藥水上活動社　韓國釜山國際龍舟賽奪雙銀

▲嘉南藥理大學水上活動社團組隊參加2023年韓國釜山國際龍舟賽，勇奪女子組300公尺小龍舟及混合組300公尺大龍舟雙銀牌，全校師生備感榮耀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學水上活動社團組隊參加2023年韓國釜山國際龍舟賽，勇奪女子組300公尺小龍舟及混合組300公尺大龍舟雙銀牌，為嘉藥在國際龍舟上嶄露頭角，這也是水活社首度以學校身分參賽且是台灣唯一一所大學報名參加，消息傳回學校，全校師生備感榮耀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國釜山國際龍舟節已連續辦理7年，今年度更是吸引來自台灣、美國、菲律賓、新加坡、阿拉伯、馬來西亞、卡達、中國、加拿大、香港、韓國等11個國家參加，嘉南藥理大學水活社更是唯一學生身分參加社會組別，能在競爭如此激烈下獲得雙銀牌，實屬難得，這也為初次出國比賽的社員留下深刻的印象。

水上活動社的經理廖偵羽說到，從大學入社以來就一直希望能出國比賽，礙於疫情關係，大學期間僅能參加國內的龍舟比賽，今年有機會在上研究所前夢想成真，讓她從3月份起便利用課餘時間與隊友加緊練習，歷經5月份的台南國際龍舟賽暖身，讓她與隊友培養出更多專屬的默契，得獎後她最想對隊友及教練說一聲「大家都辛苦了」。

嘉藥水上活動社指導老師王暉評表示，水上活動無論是SUP、獨木舟或是大型龍舟，近幾年來頗受年輕人喜歡，但多數人都只是興趣或體驗過而已，能與志同道合的同學朝相同目標邁進，讓他覺得意義非凡，過去也曾帶著學生與外面團體組隊參加比賽，但這是第一次率領自己一手帶大的學生出國比賽，讓他印象特別深刻，能與學生一同成長一起學習這是他執教生涯中最大的收穫，也希望明年能夠有機會再次出國為國為校爭光。