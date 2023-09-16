響應國際失智症月　嘉藥攜手台南衛生局憶起來看電影

▲嘉南藥理大學藥理學院響應國際失智症月，與台南市衛生局於15日在大內區辦理「最佳時刻就是現在～憶起來大內區看電影」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學藥理學院響應國際失智症月，與台南市衛生局於15日在大內區辦理「最佳時刻就是現在～憶起來大內區看電影」，並設計一系列闖關活動提升社區民眾對失智症的認識，期盼能盡早預防失智發生，並打造充滿希望的失智友善社會。

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我國失智人口2022年底已達32萬人，占總人口數1.37%，其中65歲以上長者占96%，罹病者有逐漸年輕化的趨勢；世界衛生組織（WHO）已將失智症列入全球人類公共衛生的優先議題，社團法人台灣失智症會，強調無論身處何時何地，都應積極關注失智症問題與採取行動；不論早期或晚期都能在此時展開行動，以延緩及降低罹患風險，共同營造失智友善的社會。

藥理學院王四切院長表示，隨著台灣高齡人口逐年攀升，能夠活得健康與活得長壽是一直備受討論的議題，除了身體的健康，心智照顧也是亟需注意的一環，鼓勵足不出戶的長輩走出家門，增進與人之間的互動；且提升身體活力減少各項失能危險因子，嘉藥藥理學院師生成立食藥粧嘉團隊(粉專：食藥粧嘉 X 藥理學院)，特別設計多款防失智闖關趣味遊戲，讓長者在陪伴和互動中建立人際關係，同時活化大腦不無聊。

嘉南藥理大學錢紀銘校長表示，嘉藥長期關注環境永續、地方創生及深化在地鏈結，近年積極推動「藥食粧安」、「智慧健康」及「資源永續」為學校發展特色及目標，今年度更是通過5件教育部第三期大學社會責任實踐（USR）計畫，從初期以「在地關懷」為議題拓展至「健康促進與食品安全推動」，未來學校也將投入更多專業資源為社區提供專業服務，尤其是本校藥營精神介入社區照護，藉由藥學系與保營系的社區用藥諮詢及營養衛教與居家用藥整合及營養照護、藥粧系健康照顧、高福系的銀髮族照顧及社工系的長照關懷等等，讓學生能將所學運用在實務上，並從中找到熱情並適時回饋社會，發揮大學系所的專業功能，實踐了大學社會責任。