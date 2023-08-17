　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」　七夕期間限定第2杯半價！

▲▼摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」。（圖／業者提供）

▲迎接七夕情人節，摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接七夕情人節即將到來，摩斯漢堡推出「粉紅泡泡茶歐蕾」優惠活動，即日起至8月22日粉紅泡泡茶歐蕾「第2杯半價」，另還有搭配V型薯優惠組合120元，陪消費者營造幸福粉紅泡泡。

▲▼摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」第2杯半價。（圖／業者提供）

摩斯表示，「粉紅泡泡茶歐蕾」採用摩斯無糖紅茶與牛乳，以黃金比例調製而成，加入搭配蜜漬草莓果醬與Q彈蒟蒻球，增添口感，入口香滑、草莓風味十足。

即日起至8月22日也祭出2項「粉紅泡泡」優惠活動，粉紅泡泡茶歐蕾「第2杯半價」；另外點購V型薯搭配「粉紅泡泡茶歐蕾」或「摩斯抹茶歐蕾」飲品2擇1，享120元優惠價。

▲▼摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」。（圖／業者提供）

▲▼除了第2杯半價，還能搭配心型薯。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」。（圖／業者提供）

另外，肯德基近來也期間限定推出「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，以酥脆多汁的咔啦脆雞，搭配玫瑰花瓣、粉紅巧克力交融，打造視覺與味覺新體驗，甜鹹交織。此次還加碼附送七夕提袋和禮盒，贈情人節字型掛旗、心型造型氣球，還貼心附上炸雞手套，輕鬆營造充滿「粉紅泡泡」的儀式感。

肯德基「玫瑰粉紅巧克力脆雞」推出雙人餐及XL套餐，目前可在「PK雙響卡」APP會員獨家預購，8/18~8/22期間全台限定開賣。

▲▼肯德基推出「玫瑰粉紅巧克力脆雞」迎接七夕情人節，還送氣球、掛旗，輕鬆打造粉紅泡泡儀式感。（圖／記者林育綾攝）

ET快訊
快訊／台大實驗室爆炸起火！　多名學生燒燙傷
快訊／往北擴大！　8縣市豪大雨特報
剛下泳池「秒被叫上來」！　男星怒了：只有台灣有這規定
LIVE／群創處長劈3女小三辣照瘋傳　21歲AV女優考上台大
快訊／竹市9屆議員　心肌梗塞逝世
陳天仁不洗安全帽！ 　一戴「耳邊爬出這生物」嚇歪
一張照曝驚人雨勢！　籃球場只剩籃框

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」　七夕期間限定第2杯半價！

周末小確幸要衝！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

網票選「調味乳最愛口味」TOP 1終於出爐！這款口味竟打敗香蕉、哈密瓜？

想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

全聯隔日達直播下殺！零食泡麵最低3折　中元採買必搶箱購5折

每周3天開喝！超商「咖啡飲品第2杯10元」　寶可夢霜淇淋只要49元

達美樂中元節推出「三牲四喜」披薩限時開賣！外帶半價超優惠

幫冰箱補貨！超商「哈根達斯買10送10」來了　滿222元再折22元

高質感生土司7-11領先販售！特製「低溫熟成生湯種工法」打造如雲朵般的柔美口感

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」　七夕期間限定第2杯半價！

周末小確幸要衝！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

網票選「調味乳最愛口味」TOP 1終於出爐！這款口味竟打敗香蕉、哈密瓜？

想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

全聯隔日達直播下殺！零食泡麵最低3折　中元採買必搶箱購5折

每周3天開喝！超商「咖啡飲品第2杯10元」　寶可夢霜淇淋只要49元

達美樂中元節推出「三牲四喜」披薩限時開賣！外帶半價超優惠

幫冰箱補貨！超商「哈根達斯買10送10」來了　滿222元再折22元

高質感生土司7-11領先販售！特製「低溫熟成生湯種工法」打造如雲朵般的柔美口感

大陸年輕人愛上「逛菜市場」舒壓　搜索量月增120%帶動轉型

福原愛被爆婚內曾想輕生！2友人控江宏傑「私下真面目」令她恐懼

快訊／台大化工系實驗室驚傳爆炸！　多名學生燒燙傷送醫

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

激戰1夜生1子！洋渣男射後不理害她被正宮求償　這原因判免賠

加拿大野火車輛燙到熔化！男童驚喊「我不想死」　西北發緊急狀態

賴清德稱沒有台獨路徑　柯志恩：連信念都可拋棄的務實騙票工作者

挨告出庭！汪小菲：每周都會來台「看孩子」　絕口不提大S官司

尖叫四起！廣西浴場爆「不明魚類」咬人　遊客鮮血直流

仙丹治百病！老人疑「吸氫氣」身亡　業者誇張廣告稱可抗癌

消費熱門新聞

全台通路激省優惠！中元節買1送1

全聯直播下殺！零食泡麵最低3折

達美樂無限期「外帶披薩199元」！

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

有買1送1！麥當勞超殺優惠券爽吃35天

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

達美樂中元節推「三牲四喜」披薩

限時4天！超商美式23元、拿鐵33元

速食店6款大比薩下殺199元限定10天吃

網友最推「調味乳口味」香蕉、木瓜竟排在後面？

速食店「2大品項買1送1」連吃8天

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

幫冰箱補貨！超商哈根達斯買10送10

更多熱門

相關新聞

五感一次滿足　七星潭星光音樂會七夕周末登場

五感一次滿足　七星潭星光音樂會七夕周末登場

「2023流星花蓮—山海星光」天文旅遊系列活動，其中的重頭戲「星光音樂會」將於本週六在七星潭賞星廣場旁海灘唯美登場，在浪漫的七夕周末由7組知名樂團及歌手帶來動人旋律，在山海間享受音樂表演及璀璨星空，在牛郎織女星的映照下，體驗為感情加溫的手作活動及疊石，現場星光市集也提供活動限定星空甜點及各式特色美食，邀請大家帶著野餐墊參加活動，讓五感一次滿足。

「最美星二代」沈月甜成水蜜桃

「最美星二代」沈月甜成水蜜桃

鬼月2大補運日　開運招財必知

鬼月2大補運日　開運招財必知

50嵐免費發200杯情人茶！時間、地點一次看

50嵐免費發200杯情人茶！時間、地點一次看

七夕限定「紅心芭樂千層」只賣2天

七夕限定「紅心芭樂千層」只賣2天

關鍵字：

摩斯漢堡七夕摩斯

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面