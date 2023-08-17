摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」　七夕期間限定第2杯半價！

▲迎接七夕情人節，摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接七夕情人節即將到來，摩斯漢堡推出「粉紅泡泡茶歐蕾」優惠活動，即日起至8月22日粉紅泡泡茶歐蕾「第2杯半價」，另還有搭配V型薯優惠組合120元，陪消費者營造幸福粉紅泡泡。

▲摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」第2杯半價。（圖／業者提供）

摩斯表示，「粉紅泡泡茶歐蕾」採用摩斯無糖紅茶與牛乳，以黃金比例調製而成，加入搭配蜜漬草莓果醬與Q彈蒟蒻球，增添口感，入口香滑、草莓風味十足。

即日起至8月22日也祭出2項「粉紅泡泡」優惠活動，粉紅泡泡茶歐蕾「第2杯半價」；另外點購V型薯搭配「粉紅泡泡茶歐蕾」或「摩斯抹茶歐蕾」飲品2擇1，享120元優惠價。

▲▼除了第2杯半價，還能搭配心型薯。（圖／業者提供）

另外，肯德基近來也期間限定推出「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，以酥脆多汁的咔啦脆雞，搭配玫瑰花瓣、粉紅巧克力交融，打造視覺與味覺新體驗，甜鹹交織。此次還加碼附送七夕提袋和禮盒，贈情人節字型掛旗、心型造型氣球，還貼心附上炸雞手套，輕鬆營造充滿「粉紅泡泡」的儀式感。

肯德基「玫瑰粉紅巧克力脆雞」推出雙人餐及XL套餐，目前可在「PK雙響卡」APP會員獨家預購，8/18~8/22期間全台限定開賣。

▲▼肯德基推出「玫瑰粉紅巧克力脆雞」迎接七夕情人節，還送氣球、掛旗，輕鬆打造粉紅泡泡儀式感。（圖／記者林育綾攝）