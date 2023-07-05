摩斯新推2款雞腿堡抽來回機票！限時點地瓜薯就送大杯冰紅茶

▲摩斯新推2款異國風漢堡「義式雞腿堡」、「南洋咖哩雞腿珍珠堡」，還能抽來回機票。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

迎接暑假，摩斯漢堡新推2款異國風漢堡「南洋咖哩雞腿珍珠堡」、「義式雞腿堡」，還有多款酸甜檸檬系清爽飲品、點心，更祭出吃堡抽獎活動，有機會抽到義大利單人來回、南洋雙人來回機票，價值6萬元。另在7月7日～9日還有限時推出點黃金地瓜薯就送大杯冰紅茶！

▲「義式雞腿堡」、「南洋咖哩雞腿珍珠堡」採用優質雞腿肉浸漬獨特香料。。（圖／記者林育綾攝）

「南洋咖哩雞腿珍珠堡」採用優質雞腿肉浸漬香料，裹上特調味麵衣，入鍋油炸成香脆可口的脆雞腿排以香Q米包覆，淋上精心熬的南洋味椰香咖哩醬，佐上清爽高麗菜絲及青生菜，大口咬米漢堡，米香襲人，鮮嫩雞腿的清甜雞汁與醬料交織，經典南洋咖哩配上解膩的蔬菜，體驗異國夏日風情，售價105元。

源自Pizza概念的「義式雞腿堡」以獨特香料浸漬雞腿肉，裹上特製麵衣，增添口感及香氣，再油炸成金黃酥脆的脆雞腿排，搭配蜜漬鳳梨丁、青生菜層層堆疊在漢堡上，再以新鲜洋蔥、蕃茄及歐式香料，熬煮而成的經典Pizza紅醬妝點，提升整體風味，色香味俱全、飽足感十足，每一口都帶著天然的酸甜果香酸甜鹹，令人回味無窮，售價98元。

摩斯漢堡更推出「夏日吃堡旅行趣」抽獎活動共2項，7月7日～8月31日凡消費義式雞腿堡或南洋咖哩堡套餐或雙人餐，登錄發票，最大獎有機會抽中義大利單人來回機票或南洋雙人來機票，價值6萬元，共2名。此外每周另抽3名可獲得摩斯金點25點，價值1000元，共24名。金點周周抽中獎名單將於每周三公告於摩斯漢堡官網，機票中獎單將於9月15日前公告摩斯漢堡官網。

▲「蝴蝶蝦薯組」也將於7月7日重磅回歸。（圖／記者林育綾攝）

不僅如此，膾炙人口的「蝴蝶蝦薯組」也將於7月7日重磅回歸，使用整隻白蝦酥炸，用高溫鎖住新鮮海味，外酥內嫩，肉質Q彈、配上優質馬鈴薯去皮製成方塊薯餅，炸成金黃酥脆的點心，口感扎實帶洋蔥香氣，鹹香開胃，售價70元，現在搭配套餐另享65元加購優惠價。

▲摩斯漢堡新品「MOS米蕾夢」。（圖／記者林育綾攝）

同時，一系列使用台灣在地檸檬入料的酸甜檸檬系甜品、飲品正式亮相，「MOS米蕾夢」使用台南11號蓬萊米製成米穀粉，加入台灣屏東檸檬汁及紐西蘭奶油，以檸檬巧克力妝點，入口細緻鬆軟售價75元，搭配套餐享70元加購優惠價。

▲多款酸甜系飲品上市。（圖／記者林育綾攝）

此次還有使用來自屏東九如的黃檸檬，酸度柔和，皮薄汁多，7月7日同步推出加入一整顆鮮切黃檸檬的「一顆黃檸檬冰茶」與「一顆黃檸檬氣泡飲」售價85元。「一顆黃檸檬冰茶」以摩斯經典紅茶為基底，加入特製黃檸檬醬調製，最後放入Q彈蒟蒻增添口感層次；而以汽水為基底的「一顆黃檬氣泡飲」清涼解渴又消暑。

▲「一顆黃檬氣泡飲」以汽水為基底、「一顆黃檸檬冰茶」以摩斯經典紅茶為基底，十分消暑。（圖／記者林育綾攝）

「西西里冰檸咖啡」則挑選雨林聯盟認證咖啡豆煮出香醇咖啡，加入台灣在地檸檬原汁，清新檸檬香與咖啡交織，售價75元。而深獲好評的「冰萃檸檬綠茶」即日起回歸上市，嚴選台灣優質綠茶，加入清爽檸檬汁以黃金比例調和，淡雅茶香帶著微酸滋味及檸檬香氣，售價65元。

▲「冰萃檸檬綠茶」回歸，還有新品「西西里冰檸咖啡」。（圖／記者林育綾攝）

即日起至8月31日，凡購買西西里冰檸咖啡、冰萃檸檬綠茶、一顆黃檸檬冰茶、一顆黃檸檬氣泡飲、MOS米蕾夢⋯等A區任一品項，搭配大杯冰紅茶、大杯冰綠茶、中杯摩斯咖啡、北海道可樂餅、乳酪卡士達米派、方塊薯餅⋯等B區任一商品，享99元優惠價。

7月6日～7月9日也限時推出「來摩斯消暑」，凡購買黃金地瓜薯，就贈大杯冰紅茶1杯。MOS Order App也加碼推出「黃金地瓜薯+冰紅茶2組」優惠，原價210元，優惠價130元，數量有限，售完為止。

▲麥當勞「麥克雞塊」歡樂送買1送1，還有「肯瓊醬」、「甜辣醬」限期回歸。（圖／業者提供）

另外，人氣速食麥當勞即日起到7月18日，在歡樂送推出指定商品「買1送1」，凡輸入優惠碼「6NUG」，包括6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「5擇1」；除此之外，人氣醬料「肯瓊醬」、「甜辣醬」限期回歸，總共5款「夢幻沾醬軍團」到齊任選。

人氣速食達美樂也在近來祭出史上最狂「外帶披薩天天半價」，且不限時、不限量！包含8種獨家四喜披薩也是半價，消費者只要花一半價格，就能品嚐4種不同口味。業者表示，期望讓披薩成為台灣消費者日常的選擇，想吃就買，不用受限必須買1送1、買大送大而吃不完的壓力，輕鬆享受美味。

▲達美樂祭出最狂優惠！外帶披薩天天半價，不限時、不限量。（圖／業者提供）