摩斯4萬杯冰紅茶免費送！秋季新品上市抽「一年米漢堡吃到飽」

▲摩斯漢堡秋季新品上市，「天丼珍珠堡」用一整隻白蝦酥炸成海老天婦羅，活動期間還抽「一年份米漢堡」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡秋季新品上史，包括「天丼珍珠堡」、「筑前煮豚燒珍珠堡」帶來道地日式經典美味。此外同步開跑抽獎活動，有機會抽中最大獎「一年份米漢堡」、「萬元摩斯卡」等好禮。而為了推廣會員使用APP免排隊座位點餐，即日起至9/30使用該服務，就送大杯摩斯冰紅茶電子兌換卷1杯，共4萬杯免費送！

「天丼珍珠堡」由日本經典美食代表「天丼」概念延伸，採用一整隻白蝦裹粉酥炸成海老天婦羅，搭配以鮮蝦、魷魚、鮮甜蔬菜製成的MOS經典海鮮天婦羅，層層堆疊在超級大麥米飯，佐爽脆四季豆，再淋上台灣蜜桔熬煮的柴魚昆布醬料，清爽甘甜令人開胃，售價110元。

▲「筑前煮豚燒珍珠堡」源自日本九州經典家鄉料理，詮釋道地日式美味。



「筑前煮豚燒珍珠堡」源自日本九州經典家鄉料理，以豆薯、紅蘿蔔、牛蒡、木耳、香菇、海帶根、豆皮、秋葵等8種食材，拌炒入味製成筑前煮餡料，搭配摩斯經典薑燒豚肉，夾入熱騰騰的超級大麥米飯中，入口醬香四溢，鹹香中帶著蔬菜的甘甜，與鮮美豬肉在齒頰留香，詮釋道地日式美味，售價95元。

▲摩斯也祭出「米漢堡達人」活動，將抽出「一年份米漢堡」、「萬元摩斯卡」等大獎。

摩斯漢堡也祭出「米漢堡達人」抽獎活動，9月18日～10月31日期間，凡上午10:30後點購任一米漢堡套餐或雙人餐，登錄發票就有機會抽中「一年份米漢堡」（共3名）、摩斯金點50點（共10名）。

而活動期間內購買指定商品「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，MOS再加碼抽「萬元摩斯卡」價值1萬元，共3名。若使用座位點餐消費以上指定餐點，還有2兩倍中獎機會，中獎名單將於11月15日前公告於摩斯漢堡官網。

▲抹茶控也不能錯過有濃濃茶香的「摩斯抹茶歐蕾」。

此外，抹茶控也不能錯過有濃濃茶香的「摩斯抹茶歐蕾」，選用100%靜岡抹茶粉精細研磨，以熱水沖開、細細攪拌，茶香隨著蒸氣飄散，品嚐到溫潤奶香，售價65元。抹茶控也可到門市購買「摩斯抹茶歐蕾」隨身包，單包60元，6入優惠價300元，在家就能享受來自日本茶都的靜岡抹茶。

▲人氣點心「抹茶紅豆米派」也將於9月18日回歸。

而超人氣「抹茶紅豆米派」也將於9月18日重磅回歸，售價45元，以千層派皮製作工法揉入台灣蓬萊米粉，不減其酥脆口感，裹入抹茶麻糬內餡與紅豆泥，入鍋酥炸成金黃美味的米派點心，入口茶香濃郁，嚐得到Q彈麻糬與綿密紅豆交織的經典美味。

摩斯也推出會員專屬獨享服務，進店免排隊，直接到寬敞客席區挑選座位，拿起手機掃QR CODE點餐，透過多元支付線上結帳，將由服務人員送上現做餐點。從點餐到結帳，不但節省寶貴時間，更帶來舒適、便捷的餐食體驗。搭配活動推廣，9月13日～9月30日止，使用座位點餐，加碼贈大杯摩斯冰紅茶電子兌換卷1杯，限量4萬杯。

▲麥當勞推出LINE官方帳號，9月周周狂灑優惠。（圖／業者提供）



另外，人氣速食麥當勞近來推出「LINE官方帳號」，也在9月周周祭出優惠，包括冰炫風、美式咖啡、那堤「超值77折起」；9月27日還有6塊麥克鷄塊、小薯、中杯可樂等「三件餐組限時優惠99元起」。麥當勞LINE官方帳號也新增「Apple Pay」及「Google Pay」，讓顧客能以多元支付方式購買電子商品券，同時可直接透過LINE轉贈送禮；在全台麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速，都可兌換產品。