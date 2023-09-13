　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯4萬杯冰紅茶免費送！秋季新品上市抽「一年米漢堡吃到飽」

▲▼摩斯漢堡秋季新品上市。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡秋季新品上市，「天丼珍珠堡」用一整隻白蝦酥炸成海老天婦羅，活動期間還抽「一年份米漢堡」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡秋季新品上史，包括「天丼珍珠堡」、「筑前煮豚燒珍珠堡」帶來道地日式經典美味。此外同步開跑抽獎活動，有機會抽中最大獎「一年份米漢堡」、「萬元摩斯卡」等好禮。而為了推廣會員使用APP免排隊座位點餐，即日起至9/30使用該服務，就送大杯摩斯冰紅茶電子兌換卷1杯，共4萬杯免費送！

「天丼珍珠堡」由日本經典美食代表「天丼」概念延伸，採用一整隻白蝦裹粉酥炸成海老天婦羅，搭配以鮮蝦、魷魚、鮮甜蔬菜製成的MOS經典海鮮天婦羅，層層堆疊在超級大麥米飯，佐爽脆四季豆，再淋上台灣蜜桔熬煮的柴魚昆布醬料，清爽甘甜令人開胃，售價110元。

▲▼摩斯漢堡秋季新品上市。（圖／業者提供）

▲「筑前煮豚燒珍珠堡」源自日本九州經典家鄉料理，詮釋道地日式美味。

「筑前煮豚燒珍珠堡」源自日本九州經典家鄉料理，以豆薯、紅蘿蔔、牛蒡、木耳、香菇、海帶根、豆皮、秋葵等8種食材，拌炒入味製成筑前煮餡料，搭配摩斯經典薑燒豚肉，夾入熱騰騰的超級大麥米飯中，入口醬香四溢，鹹香中帶著蔬菜的甘甜，與鮮美豬肉在齒頰留香，詮釋道地日式美味，售價95元。

▲▼摩斯漢堡秋季新品上市。（圖／業者提供）

▲摩斯也祭出「米漢堡達人」活動，將抽出「一年份米漢堡」、「萬元摩斯卡」等大獎。

摩斯漢堡也祭出「米漢堡達人」抽獎活動，9月18日～10月31日期間，凡上午10:30後點購任一米漢堡套餐或雙人餐，登錄發票就有機會抽中「一年份米漢堡」（共3名）、摩斯金點50點（共10名）。

而活動期間內購買指定商品「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，MOS再加碼抽「萬元摩斯卡」價值1萬元，共3名。若使用座位點餐消費以上指定餐點，還有2兩倍中獎機會，中獎名單將於11月15日前公告於摩斯漢堡官網。

▲▼摩斯漢堡秋季新品上市。（圖／業者提供）

▲抹茶控也不能錯過有濃濃茶香的「摩斯抹茶歐蕾」。

此外，抹茶控也不能錯過有濃濃茶香的「摩斯抹茶歐蕾」，選用100%靜岡抹茶粉精細研磨，以熱水沖開、細細攪拌，茶香隨著蒸氣飄散，品嚐到溫潤奶香，售價65元。抹茶控也可到門市購買「摩斯抹茶歐蕾」隨身包，單包60元，6入優惠價300元，在家就能享受來自日本茶都的靜岡抹茶。

▲▼摩斯漢堡秋季新品上市。（圖／業者提供）

▲人氣點心「抹茶紅豆米派」也將於9月18日回歸。

而超人氣「抹茶紅豆米派」也將於9月18日重磅回歸，售價45元，以千層派皮製作工法揉入台灣蓬萊米粉，不減其酥脆口感，裹入抹茶麻糬內餡與紅豆泥，入鍋酥炸成金黃美味的米派點心，入口茶香濃郁，嚐得到Q彈麻糬與綿密紅豆交織的經典美味。

摩斯也推出會員專屬獨享服務，進店免排隊，直接到寬敞客席區挑選座位，拿起手機掃QR CODE點餐，透過多元支付線上結帳，將由服務人員送上現做餐點。從點餐到結帳，不但節省寶貴時間，更帶來舒適、便捷的餐食體驗。搭配活動推廣，9月13日～9月30日止，使用座位點餐，加碼贈大杯摩斯冰紅茶電子兌換卷1杯，限量4萬杯。

▲麥當勞推出LINE官方帳號，9月周周狂灑優惠。（圖／業者提供）

另外，人氣速食麥當勞近來推出「LINE官方帳號」，也在9月周周祭出優惠，包括冰炫風、美式咖啡、那堤「超值77折起」；9月27日還有6塊麥克鷄塊、小薯、中杯可樂等「三件餐組限時優惠99元起」。麥當勞LINE官方帳號也新增「Apple Pay」及「Google Pay」，讓顧客能以多元支付方式購買電子商品券，同時可直接透過LINE轉贈送禮；在全台麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速，都可兌換產品。

你可能也想看

咖啡買3送1、餐點3件99元！麥當勞「官方LINE」上線連4周狂灑優惠

全聯獨賣故宮聯名水餃！還有必比登名店「雙月」免排隊在家煮

麥克雞塊變了！網熱議「口感差很大」　麥當勞證實7月完成改版

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
取貨忘記帶證件！男星大鬧超商「應該知道我吧」僵持場面曝光
快訊／對基泰第二波假扣押2億「被駁回」　蔣萬安發聲了
買iPhone 15現省1萬！8張神卡　最高回饋27%
周五起變天！　雨區最廣時間點曝
力挺超思遭酸　台農蛋品董座爆：是農業部要我出面
快訊／台灣大開首槍！iPhone 15 「零元帶回家」資費出
高雄港大火！濃煙竄天如黑色巨龍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯4萬杯冰紅茶免費送！秋季新品上市抽「一年米漢堡吃到飽」

快試手氣！超商限定「小熊維尼一番賞」　睡覺維尼布偶超欠抱

iPhone 15預購開跑！電商優惠方案一次看　Pro 128G最低入手價3700元

超商限定開賣！「韓國超夯2款生乳包」來了　咬下狂爆奶油炸彈

好市多氣泡水有塑膠異物！　業者急下架公開「召回批號」

等到了！超商大杯美式「只要23元」爽喝　哈根達斯買10送10

限時5天！超商「9大咖啡飲品組合優惠」爽喝　精品美式只要46元

東森購物網「露營烤肉」全館7折起　電烤盤、烤肉組合熱賣

香濃杏仁茶3款新滋味！創意大變身！

超商限量開賣！超夯「3款美食」變大了　份量變多不加價爽吃

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

摩斯4萬杯冰紅茶免費送！秋季新品上市抽「一年米漢堡吃到飽」

快試手氣！超商限定「小熊維尼一番賞」　睡覺維尼布偶超欠抱

iPhone 15預購開跑！電商優惠方案一次看　Pro 128G最低入手價3700元

超商限定開賣！「韓國超夯2款生乳包」來了　咬下狂爆奶油炸彈

好市多氣泡水有塑膠異物！　業者急下架公開「召回批號」

等到了！超商大杯美式「只要23元」爽喝　哈根達斯買10送10

限時5天！超商「9大咖啡飲品組合優惠」爽喝　精品美式只要46元

東森購物網「露營烤肉」全館7折起　電烤盤、烤肉組合熱賣

香濃杏仁茶3款新滋味！創意大變身！

超商限量開賣！超夯「3款美食」變大了　份量變多不加價爽吃

蔡培慧爭取經費促食農列車啟動　南投市民開心體驗水果冰DIY

藍白登革熱議題引爭議　王定宇痛批政治口水比病毒還噁心

祖雄求婚3月「領到證書了」！佳娜披白紗登記…笑曝心得：不要離

基泰6個交易日成交量放大5倍　共列8檔注意股

快訊／對基泰第二波假扣押2億「被駁回」　蔣萬安：會繼續和住戶站在一起

嘉義縣交通安全月宣導　建立人本交通觀念及停讓文化

寶獅「新電動跑旅」美翻了　21吋大螢幕、3動力還有V2L供電功能

戶外機能風正夯！BILLABONG聯名叢林圖騰衝浪褲、鳳小岳同款越野跑鞋必收

屏東出現首起登革熱校園群聚　1老師+1實習老師確診緊急監測

IEAT理監事團首度赴加拿大　探索產業合作商機

太歡樂！原民在雨中狂歡　往地上滑行跳水玩超嗨XD

消費熱門新聞

限時5天！超商9大咖啡飲品組合價爽喝

超商大杯美式「只要23元」爽喝

好市多2023日本必買神物緊急補貨

好市多氣泡水出包！業者急下架公開召回批號

荷包放大術！好市多舒潔三層衛生紙祭年度最殺折扣

香濃杏仁茶3款新滋味！創意大變身！

黑松X金酒大玩過桶手法　網讚：超乎想像

一逛起來就手滑！金酒慶中秋享超值優惠「滿額再抽超增值玉璽酒認購資格」簡直不要太划算

iPhone 15預購開跑　電商最低3700即可入手

美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

「泰奶巧克酥生乳捲」超商限定吃

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

美式賣場也辦婦幼展？爸媽口耳相傳進場「囤貨」攻略

創世者桶陳金門高粱酒限量上市

更多熱門

相關新聞

摩斯「粉紅泡泡茶歐蕾」第2杯半價

摩斯「粉紅泡泡茶歐蕾」第2杯半價

為迎接七夕情人節即將到來，摩斯漢堡推出「粉紅泡泡茶歐蕾」優惠活動，即日起至8月22日粉紅泡泡茶歐蕾「第2杯半價」，另還有搭配V型薯優惠組合120元，陪消費者營造幸福粉紅泡泡。

摩斯新推2款異國風雞腿堡抽來回機票

摩斯新推2款異國風雞腿堡抽來回機票

摩斯推暑期新品搶攻學生族群　業績、來客率可望提升2成

摩斯推暑期新品搶攻學生族群　業績、來客率可望提升2成

金門第一家麥當勞開幕！　摩斯秒推優惠打對台

金門第一家麥當勞開幕！　摩斯秒推優惠打對台

摩斯早餐獲推很便宜！價格曝光　還有「隱藏版服務」

摩斯早餐獲推很便宜！價格曝光　還有「隱藏版服務」

關鍵字：

摩斯漢堡摩斯

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

9月下旬「超強運三生肖」

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面