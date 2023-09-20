金門男逆向超車糗了！擦撞左轉車雙雙失控　1撞樹1落溝影片曝

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣今（20）日發生一起交通事故，張姓男子駕駛自小客車，由環島北路二段往金城方向於司法大道路口時逆向超車，撞到前方要左轉的自小客車，造成1車撞樹、1車落溝，駕駛及乘客等4人意識清楚，送醫做進一步檢查，至於肇事原因由金城分局釐清中。

▲金門發生2車擦撞交通事故。（圖／記者林名揚翻攝）

影片可看到，一輛白色自小客車跨越雙黃線逆向超車，撞上同向、正要左轉的前車左側，導致2車失控往外車道衝去，分別撞樹、落溝後才停下。

警方指出，下午1時25分許，張男開車載王姓女子行經環島北路二段、司法大道路口時，跨越分向限制線超車，超車行駛過程中，與同向前車欲左轉由翁姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，造成翁男車輛失控撞樹，張男車輛衝進水溝，2車車頭皆毀損，駕駛及乘客等4人意識清楚，無明顯外傷，由消防隊送部立金門醫院做進一步檢查。2駕駛經實施酒測，未有飲酒情形，至於肇事原因由金城分局釐清中。

▲2車車頭毀損。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局表示，依道路交通安全規則第101條第1項第5款規定，汽車超車時，應「前行車減速靠邊或以手勢或亮右方向燈表示允讓後，後行車始得超越。超越時應顯示左方向燈並於前車左側保持半公尺以上之間隔超過，行至安全距離後，再顯示右方向燈駛入原行路線。」呼籲駕駛人，行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段時，不得超車；交叉路口應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意禮讓並減速慢行，以避免事故發生。

▲1車撞樹1車跌落溝。（圖／記者林名揚翻攝）