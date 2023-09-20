汐止驚見娃娃機台零錢大盜！　員工制止慘被噴辣椒水...誇張畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

誇張！新北市汐止區今年6月13日傳出2家娃娃機店零錢箱連續遭竊，店家員工聽見機台警報器響起立刻前往制止，卻慘遭噴灑辣椒水攻擊，警方獲報立刻成立小組追查，發現38歲孫姓男子涉有重嫌，同年月24日於新北市板橋區將人逮捕，移送偵辦。士林地檢署日前偵結，依強盜、毒品等罪提起公訴。

▲新北市汐止區孫姓男子前往娃娃機店竊零錢，犯行被發現後竟持辣椒水攻擊員工。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，38歲孫姓男子今年6月13日凌晨因缺錢，竟持搓挫刀、油壓剪、辣椒水，搭乘計程車到汐止區秀峰路某家娃娃機店，持挫刀破壞店內機台零錢箱，得手1000元後，又跑到汐止區忠孝東路與福安街口附近，竊得未上鎖的Ubike腳踏車，騎乘到新台五路1段後棄置。

食隨知味的他，同日凌晨2時許進入新台五路1段1號「帥哥智選物販賣機店」，持挫刀偷走1000餘元，此時警報警大鳴，吳姓店員立刻前來查看，發現孫男正在行竊，立刻出聲制止，孫竟拿出辣椒水朝其臉部攻擊，吳男當場疼痛難耐，孫男趁隙落跑，娃娃機林姓台主、吳姓男子趕緊報警處理。

▲孫姓嫌犯於新北市汐止區偷娃娃機店零錢箱，落網時還被搜出毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

汐止警分局獲報後，成立專案小組追查，發現狡猾的孫嫌案發後四處躲藏，所幸經調閱監視器追緝後，終於在6月24日於板橋區四川路一帶將孫嫌拘提到案，警方也在其身上查獲毒品海洛因2包(總毛重0.75公克)、安非他命2包(總毛重3.34公克)、海洛因香菸1支、吸食器1組、辣椒水1罐及手機2支等證物，警訊後依法移送偵辦。

檢警根據娃娃機店內監視器畫面、扣案辣椒水等，依2次加重竊盜罪、1次加重準強盜罪嫌提起公訴，建請法院分論併罰，至於竊得2000元、油壓剪等宣告沒收。