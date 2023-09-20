太平洋溫泉季10月底登場　旅行社帶團來花蓮最高獎勵9萬

▲今年花蓮太平洋溫泉季結合了瑞穗與安通溫泉區，打造「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」的好湯品牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了鼓勵國內合法旅行社帶團到花蓮旅遊，以活絡國旅及促進觀光，花蓮縣政府推出「永續遊花蓮獎勵方案」，除了自由行遊客方案獎勵之外，同時對於旅行社也提供了獎勵，凡符合活動條件，即可申請每晚最高「餐食費」 5,000 元，而每團最多申請上限為住 3 晚，每家旅社最多申請6團，相當於每家旅行社可領取高達9萬元的獎勵金。

縣長徐榛蔚表示，「2023花蓮太平洋溫泉季」預計將於10月28日登場，本次活動結合了瑞穗與安通溫泉區，以及在地食宿行程伴手禮等店家，打造「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」的好湯品牌，今年更有新去處，「瑞穗溫泉公園」的啟用讓遊客免費泡露天足湯，本次永續遊花蓮獎勵方案中，旅行社安排花蓮溫泉區行程納入遊程，檢附花蓮溫泉區遊程收據或發票可獲得加碼2,000元獎勵金。

▲花蓮縣政府呼籲民眾趁著獎勵計畫期間，多加安排花蓮山海美景的紓壓、療癒之旅。

觀光處長張志翔表示，本次獎勵方案自今年4月1日推出以來，申請案件相當踴躍，日前申請件數已高達800多筆，且7、8月份申請量多於往年，歡迎旅行社盡速申請，趁著獎勵計畫期間，多加安排花蓮山海美景的紓壓、療癒之旅。

詳情請見「永續遊花蓮獎勵方案—旅行社」活動網站（https://gtravel.hl.gov.tw/）。