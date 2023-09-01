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世界有機青年高峰會9 ／13花蓮登場　30國家及地區代表參加

▲▼花蓮做為有機首都，縣長徐榛蔚歡迎國內外有機業者參與2023世界有機青年高峰會。（圖／花蓮縣政府資料照片）

▲▼花蓮做為有機首都，縣長徐榛蔚歡迎國內外有機業者參與2023世界有機青年高峰會。（圖／花蓮縣政府資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮做為台灣有機首都，受到國際有機農業運動聯合會亞洲分會（簡稱IFOAM ASIA）關注，今年4月份，該會主席Mathew John率領執行長、營運總監、全球青年網絡主席Lanuakum Imche拜訪縣長徐榛蔚，並簽訂共同辦理「2023世界有機青年高峰會」，邀請世界各投入有機農業的代表齊聚花蓮交流，並分享花蓮有機農業領航台灣的成果
 
縣長徐榛蔚表示，花蓮有著純淨的大山大海，是上天賜予的美麗寶地，又因花蓮無工業、零工廠，無空氣汙染，優質的天然資源為基礎和縣政府推動永續政策之下，花蓮的有機耕種驗證面積占全國近1 ／4，達到3,195公頃，花蓮不止是有機農業的領航者，更是全國重要的推動者，縣府長期投入提升花蓮農產到品牌化，不只在生產面給予農友協助，在行銷通路上更是全力做農友的最佳夥伴，致力使花蓮的有機農產在市場上更具影響力。

▲▼花蓮做為有機首都，縣長徐榛蔚歡迎國內外有機業者參與2023世界有機青年高峰會。（圖／花蓮縣政府資料照片）

徐榛蔚說，今年9月13日至14日，花蓮縣政府將和IFOAM ASIA合作，在花蓮美侖飯店辦理「2023世界有機青年高峰會」，第一屆世界有機青年高峰會在韓國以線上方式辦理，花蓮接棒辦理第二屆峰會，是首次實體峰會，感謝縣內所有農友夥伴、農會和全體縣民的投入，讓花蓮的永續成果被國際關注並重視，本次峰會以「青年與有機產業」為主軸，將匯聚將近三十個國家及地區投入有機農業的代表，一同研討有機農業從生產、市場，到環境和經濟的多方面發展。

▲▼花蓮做為有機首都，縣長徐榛蔚歡迎國內外有機業者參與2023世界有機青年高峰會。（圖／花蓮縣政府資料照片）
 花蓮縣政府在2020年加入「國際有機農業運動聯合會亞洲分會」（簡稱IFOAM ASIA）及與ALGOA簽署合作備忘錄（MoC），111年更加入「千分之四」倡議（The 4 per 1000 Initiative）國際組織，持續在有機農業的基礎上，致力於促進跨國交流合作，縣長徐榛蔚並在第7屆高峰會（7th ALGOA Summit），受邀發表特別演說，分享疫情下花蓮持續推動有機農業發展的成功經驗，再再顯示，花蓮在永續發展、有機農業的領域，不僅領航全台，更被世界重視。

「國際有機農業運動聯合會亞洲分會（IFOAM ASIA）」作為國際有機農業領域最重要的組織之一，跨足127國、近800會員的重要組織，將於本次活動把全球視野帶入花蓮，讓青年們有機會與來自不同國家的專業人士、政府代表、業界領袖互動交流，擴闊眼界、啟迪創意、開啟夢想，建構有機發展的更多可能性。

▲▼花蓮做為有機首都，縣長徐榛蔚歡迎國內外有機業者參與2023世界有機青年高峰會。（圖／花蓮縣政府資料照片）

花蓮有有機耕種驗證面積達3195公頃，佔全國近四分之一，獲國際有機組織IFOAM Asia關注。（圖／資料照片，楊朝顯攝）

徐榛蔚說，花蓮走向世界，世界走進花蓮，歡迎國內外、世界各地的友人參與「2023世界有機青年高峰會」，讓我們和大家分享花蓮的永續與美好，同時一起探討世界上有機農業的發展和青年在有機農業的契機，也希望藉由這一次的峰會，為全球未來有機農業發展打下堅實的基石。

花蓮縣政府歡迎大家一起參與第二屆世界有機青年峰會 2023-Global Organic Youth Summit，欲報名者可點報名連結https://reurl.cc/jDLQKy。

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