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曾辦「蔡麥會」！　共和黨總統初選辯論27日雷根圖書館登場

▲▼雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）位在南加州錫米谷（Simi Valley）。總統蔡英文4月5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面的「蔡麥會」地點就是在這裡。。（圖／達志影像／美聯社）

▲總統蔡英文4月曾與美國眾議院議長麥卡錫於雷根總統圖書館舉行「蔡麥會」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國共和黨總統初選第2次辯論會27日在加州雷根總統圖書館舉行，這裡正是今年4月「蔡麥會」場地。不過民調最高的前總統川普不會出席。

共和黨全國委員會（Republican National Committee）、雷根基金會（Reagan Foundation）和電視台福斯財經網（Fox Business）合辦這場初選辯論會。但雷根圖書館座位有限，不公開售票，採電視轉播。

雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）位在南加州錫米谷（Simi Valley）。總統蔡英文4月5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面的「蔡麥會」地點就是在這裡。

▲▼雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）位在南加州錫米谷（Simi Valley）。總統蔡英文4月5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面的「蔡麥會」地點就是在這裡。。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨總統初選第2次辯論會27日將在加州雷根總統圖書館舉行。（圖／達志影像／美聯社）

美國2024年總統選舉訂在11月5日，共和黨初選於1月到6月舉行，現階段正在進行初選辯論，8月已在密爾瓦基完成首場初選辯論，27日為第2場，第3場將於11月在邁阿密舉行。

9月底在加州這場辯論，門檻比前場高一些，參與者必須在2份全國民調達3%以上支持度，或者一份全國民調及2個提前投票州獲得超過3%支持度。

共和黨內人氣最高的是前總統川普（Donald Trump），但他已表明不會參加黨內辯論。據報導，他打算在9月27日共和黨初選辯論同一天，在底特律對汽車產業工會發表演說。

8月23日共和黨首場總統初選辯論會之後，川普儘管沒有出席，但黨內支持度仍以52%領先，佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）以13%排第2。

 

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