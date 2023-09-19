新北淡水沙崙文創園區今動工　力拚2026年完工開幕

▲新北淡水沙崙文創園區動工典禮。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

沈寂多年的淡水沙崙，即將華麗現身！「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」由深耕臺灣半世紀的南山人壽投資進駐，今（19日）舉行文創區基地開工動土典禮，預計於2026年開幕，新北市政府經發局何怡明局長及南山人壽不動產部副總經理林定潔等貴賓皆到場，共同祈求工程順利圓滿。

經發局長何怡明表示，公有土地招商不僅活化土地利用，同時也促進地方繁榮，例如林口MITSUI OUTLET PARK、新莊國際創新園區及新莊Au捷運商城等，藉由民間企業的投入，為當地經濟注入新活力。而淡水擁有豐富的文藝歷史背景，期盼本案完工後，除了帶動地方發展外，更將沙崙塑造為嶄新的「文創沙龍」，持續創造藝文教育能量。

▲淡水沙崙文創園區整體建築模擬圖。

經發局說明，「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」為新北市政府與財政部國有財產署合作之開發案，文創區佔地2.55公頃，將設置地下1層地上2層之藝文中心，包含演藝廳、餐廳等設施，並保留在地原有的黃槿木打造沙崙歷史綠色走廊，規劃千坪戶外親水休憩場域空間、50坪以上之水域安全警戒站。

經發局表示，本案自2021年2月成功招商以來，挺過新冠肺炎疫情及營建成本高漲之前提下，實屬不易。市府與南山人壽攜手共同解決各項課題（加速出流管制、地上物拆併建照申辦等作業），方能動工，充分體現公私合作的精神；預計於2026年開幕，將提供民眾舒適的藝文遊憩空間。

▲淡水沙崙文創園區入口意象模擬圖。

南山人壽表示，響應政府推動城巿永續發展，淡水沙崙文創園區以「打造舒適空間，提供教育服務；推展藝文交流，豐富市民生活」為經營理念。建築設計考量地方歷史文化發展特性，以大量綠化設施打造與自然共生的舒適空間；園區除了辦理教育訓練，也提供文創表演團體及新北市學校申請使用或舉行校外教學，鼓勵民眾藉由體驗藝文表演活動，持續提升藝術涵養。

經發局強調，未來淡江大橋及淡北道路完工後，將串起周邊淡水滬尾藝文休閒園區、淡水老街、漁人碼頭以及北海岸青春山海線各個重要的觀光旅遊景點，進而提升新北整體觀光能量。「淡水沙崙文創Salon」預計2026年落成，盼能為民眾創造親水休憩與藝文表演結合的嶄新體驗，同時促進地方發展，帶來更多商業動能與就業機會。

▲淡水沙崙文創園區園區預計2026年落成，創造親水休憩與藝文表演結合的嶄新體驗（圖為來賓合影）。