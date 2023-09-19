新店陽光橋髒污安排洗刷刷　9／21起特定時段管制通行

▲新店陽光橋髒污影響景觀。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區陽光運動公園的「陽光橋」，經風吹雨淋導致白色的橋體出現明顯髒污，新北市政府高灘地工程管理處自今年9月21日起至10月底，每周一至周五上午9時至下午4時封閉管制相關入口進行橋體清洗作業，以還原潔白的橋身。高灘處長張修銘表示，封閉期間有往來新店溪左右岸需求的民眾建議改道碧潭大橋或秀朗橋通行，造成不便請見諒。

陽光橋是新北市第一座以人為本，專供行人及自行車通行的跨河景觀橋，跨距長達245公尺，全長有315公尺，是全臺跨距最大的鋼構橋樑，橋面採弧形連接新店溪左右岸，透過湯泉陸橋銜接至新店市區側，夜間更以豐富的光雕秀照亮新店溪，開放以來已成為新店地區地標，更肩負串聯大碧潭風景區重任。

▲陽光橋清洗高空作業（示意圖）橋梁封閉管制通行。

高灘處長張修銘表示，新北市河濱公園景觀橋皆會定期檢視安排清洗，其中陽光橋距上次清洗已大約經過3年，目前潔白的橋身經風吹雨淋已有髒污狀況，除影響美觀外，更降低夜間光雕效果。因陽光橋鋼構橋體較高，清洗需採高空作業，清洗使用的清潔劑會灑落下方通道，將影響民眾安全，因此清潔期間不適合通行。

張修銘說，考量附近居民及陽光運動公園遊客通行權益，高灘處將於平日周一至周五上午9時至下午4時間休憩人潮較少的離峰時段進行橋梁清洗作業，期望將民眾通行不便降至最低，清洗期間將進行橋梁封閉管制不對外開放，請民眾勿強行闖入以免被清潔劑灑到感到不適。

▼陽光橋是新北市第1座專供行人及自行車通行的跨河景觀橋。