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新北家族八代傳承創特色品牌　三峽青農周子耀奪蜜香紅茶特等獎

▲家族八代傳承創特色品牌 周子耀奪新北蜜香紅茶特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽區農會19日辦理「新北市蜜香紅茶評鑑比賽」頒獎典禮，新北市政府農業局長李玟（左2）出席頒獎，肯定農友努力，本次評鑑由三峽區周子耀（右2）拿下特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三峽區農會今（19日）辦理「新北市蜜香紅茶評鑑比賽」頒獎典禮，新北市政府農業局長李玟出席頒獎，肯定農友努力，本次評鑑由三峽區周子耀拿下特等獎，蜜香紅茶具有獨特蜜香及花果香氣，中秋佳節將至，新北市農業局推薦中秋品嚐月餅搭配新北蜜香紅茶，添風味更解膩，歡迎民眾選購。

青農周子耀是家中第八代，首次獲得特等獎，茶園面積有0.5公頃，周子耀表示，父親周平國所經營的日盛茶行在1998年成立，「日」就是太陽，而種茶、製茶及販售時都希望是好天氣，「盛」就是茂盛意思，經營理念是希望日日成長、日日興盛，因此取名為「日盛」。這次製茶時注意茶菁走水、揉捻力道、足夠的發酵時間、注意菁味及掌握乾燥時間，另外也獲得今年新北市東方美人茶比賽銀獎。

▲家族八代傳承創特色品牌 周子耀奪新北蜜香紅茶特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲周子耀返鄉製茶，首次獲得新北蜜香紅茶特等獎。

為拓展年輕客戶，未來也規劃創新的包裝設計吸引更多消費者，並參加更多製茶課程及提升行銷能力。本次獲獎數最多的向陽茶園，囊括頭等、金獎及銀獎共有25座獎項，四代經營茶園，第二代老父親高齡98歲負責指導，第三代負責茶園工作，而網路銷售則由第四代負責，家族8人齊心協力經營，茶園面積達3公頃。

獲得頭等獎的第三代老么徐文重表示，從小在家族製茶的耳濡目染下成長，熱愛茶園且投入製茶行列，這次能代表家族獲得頭等獎相當開心。另第三代徐俊才曾獲5次特等獎，身為家中兄長不藏私的用心教導弟妹，讓徐家比賽獲獎輝煌，因而獲得「徐家班」的稱號，目前茶園主要種植臺茶12號金萱及臺茶18號紅玉，年產量1500台斤，茶園施用有機肥，著重萎凋、浪菁及揉捻，製茶過程需觀察味道，時時刻刻注意茶葉變化，展現4代家族製茶技術。

▲家族八代傳承創特色品牌 周子耀奪新北蜜香紅茶特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲本次獲獎數最多的向陽茶園，囊括頭等、金獎及銀獎共有25座獎項，第三代老么徐文重（右2）獲得頭等獎。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，蜜香紅茶茶菁製作原料以小葉種茶樹為主，蜜香紅茶茶乾外觀條索狀，色澤暗紅帶有光澤，蜜香及果香明顯，風味濃郁，滋味甘醇。中秋節在家吃月餅，吃多易讓人生出油膩感，蜜香紅茶搭配重口味的月餅，例如蛋黃酥、鳳梨酥等，蜜香甘甜可解月餅油膩。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定。在地茶品可洽三峽區農會：02-86740-1780。

▲家族八代傳承創特色品牌 周子耀奪新北蜜香紅茶特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲徐文重從小在家族製茶的耳濡目染下成長，熱愛茶園且投入製茶行列。

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