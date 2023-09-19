淡水「加油站猴子」又來！　曾暴打工讀生+吸毒...這次破車窗偷竊

▲▼ 「加油站猴子」犯下多起案件，包含：暴打加油站員工、偷車衝撞、吸毒毆打友人母親引發對方持槍恐嚇等 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水20歲黃姓男子是社區頭痛人物，犯下持刀暴打加油站工讀生、偷走里長BMW轎車、吸毒後毆打朋友母親等社會事件，因為屢屢犯案被謔稱「加油站猴子」。11日黃男再犯案，他涉嫌在自家社區停車場偷竊4萬多元財物，過程被監視器拍下，黃男已逃逸7天，警方持續積極緝捕中。

上月10日，黃男與曾姓友人駕車到淡水某加油站，他們未依規定熄火，被加油站員工勸導「加油須熄火」後瞬間暴怒，竟爆打工讀生，還揮舞西瓜刀恐嚇工讀生，被警方依傷害罪嫌移送地檢署。

▲ 「加油站猴子」犯下多起案件，如暴打加油站員工。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

本月16日，黃男從社區地下停車場偷走里長BMW轎車，1個多小時被警方圍捕，車卻開去撞安全島鈑金撞壞，里長事後修車花10萬元，犯案後的黃男一度神隱，後來由母親出面面對賠償維修費用。

▲ 「加油站猴子」偷里長轎車衝撞，事後拒不賠償，直到母親出面收拾 。（圖／記者戴上容翻攝）

黃男犯案後與家人不睦，借宿曾姓友人住處，但因吸毒後神智不清，不明原因毆打曾男母親，曾男氣炸趕走黃男，後來攜帶空氣鎮暴槍，去找睡在社區公設多日的黃男，曾男被依恐嚇、妨害自由罪嫌移送法辦。

▲ 「加油站猴子」後吸毒毆打友人母親，引發對方持槍恐嚇等 。（圖／記者戴上容翻攝）

本月12日，里長提醒社區居民，近日地下停車場有汽車被侵入竊取財物，經警方調閱監視器發現又是黃姓男子，黃男於11日清晨5時許，闖進1輛車門未上鎖的汽車內，偷走現金4萬餘元、存摺1本、支票2張（面額4萬）、皮夾1個（內有駕照及2千元）。

黃男犯下毆打加油站員工、偷竊里長汽車等案，造成社區不平靜，因此被地方居民、警方私下謔稱「加油站猴子」。黃男的案件尚在地檢署偵辦中，但每次被警方移送地檢署都交保，因此黃男才能重返犯案，黃男這次涉嫌竊取車內財物竊盜罪，目前已逃亡7天不接電話，警方持續追捕中。