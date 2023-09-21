進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選油封＋全程冷鏈

▲巴西進口洗選蛋引發爭議，專家建議在生產國先做好洗選及油封並全程冷鏈運送。（圖／記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

進口蛋爭議持續延燒，引發民眾質疑。學內學者指出，洗選蛋在正確洗選及油封製程後，微生物進入機會不高，但若洗選製程不確實，或後續儲存條件不佳，包括反覆環境溫度升降，則仍有微生物進入雞蛋風險。若從國外進口生鮮殼蛋，應在生產國當地確實洗選及油封保鮮，全程冷鏈送到消費者或加工業者手上，若可確實做到以上條件，則不需在國內重複再進行一次洗選。

進口蛋爭議越演越烈，不僅引發民眾對進口蛋安全性質疑，也造成前部長陳吉仲下台，現在更傳出6月時候，中央畜產會指示加工廠商把進口蛋做成蛋液，並且標註產地為台灣，遭到各界批評。

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對於台灣最近幾周因進口雞蛋議題引發眾多爭論，台灣科技媒體中心邀請國內學者蛋雞生產、動物科學技術的專家，根據研究專業提供觀點，希望提供台灣公眾以及公部門討論進口蛋議題時，有更多元的科學證據，作為討論的基礎。

在進口雞蛋部分，中興大學動物科學系助理教授陳彥伯建議，從國外進口的生鮮殼蛋，應在生產國當地確實洗選及油封保鮮後，透過全程冷鏈至消費者或加工業者手上，來維持鮮度與安全性，若可確實做到以上條件，則不需在國內重複再進行一次洗選。

至於雞蛋經過洗選是否會影響保鮮度，陳彥伯指出，未洗選雞蛋表面會有一層天然角質層可維持鮮度，經過洗選後角質層會被洗掉，故洗選蛋需要礦物油或蠟等油性物質進行「油封」製程，因此洗選蛋在正確洗選以及油封製程後，微生物進入的機會不高。

不過，陳彥伯提醒，若是洗選製程不確實，或後續儲存條件不佳，例如冷鏈中遇到反覆的環境溫度升降，仍有微生物進入的風險，進而導致微生物在蛋內繁殖造成腐敗。而目前台灣技術上是可以達到全程都使用冷鏈的方式運輸和保存雞蛋，但過程應確實執行，且相關單位應提供適當規範與指南供業者依循。

台灣近年來受到禽流感侵襲肆虐，造成雞蛋產業在產銷方面嚴重的失衡，東海大學畜產與生物科技學系主任陳盈豪認為解決之道，首推雞蛋集貨中心，透過中心配置有雞蛋洗選場，成立可消彌過去雞蛋產銷模式的缺失，且建立蛋雞產業新秩序。

陳盈豪表示，雞蛋集貨中心的經營方式採生命共同體的概念，整合蛋農、蛋商、各地方政府農業部門與生產團體的行政系統，共同建立批發交易市場。