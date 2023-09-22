勤億蛋品才被曝「買600萬巴西蛋」　官網100％國產聲明下架了

▲游淑慧踢爆勤億是巴西進口蛋最大買家。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國內雞蛋龍頭「勤億蛋品」日前才發布聲明，保證販售的雞蛋100％為國產蛋，然而國民黨台北市議員游淑慧21日公開畜產會資料時，卻發現巴西進口蛋的最大買家就是勤億蛋品。事隔5小時後，游淑慧再次發文，表示勤億下架了國產蛋聲明，認為勤億不該只是下架處理，而是要說明清楚進口蛋的流向。

▲畜產會資料顯示，勤億蛋品買了至少600萬顆巴西蛋。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

游淑慧21日晚間6點公開畜產會資料，踢爆巴西進口蛋最大買家是勤億蛋品，事隔5小時她再次在臉書發文，表示有網友私訊跟她說，勤億下架了100%國產蛋聲明，

她說，「我想不該用下架或改聲明的方式處理，負責任的大廠應該配合地方政府，清楚告知巴西蛋的流向和用途，如果連龍頭廠商都不願意說清楚，那麼各地方政府就更難掌握流向」。

▲勤億蛋品下架了保證聲明。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

她認為，畜產會早就應該把巴西蛋流向交給地方政府，但卻一直拖到農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢下台，沒有人阻礙後，這些資料才得以公諸於世。

她最後說，希望農業部、畜產會的接任者要以食安為念，盡快透明整個巴西蛋的採買和處理過程，「尤其是生產者到底是巴西那個牧場，這個問題我問了兩週，我不明白，只是想知道誰賣的蛋，有那麼難嗎？」