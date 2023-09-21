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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野陣營強攻「進口蛋」議題　綠幕僚：有疫苗採購既視感

▲▼陳吉仲出席金農獎頒獎 致詞哽咽 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲為「進口蛋」議題請辭獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

「進口蛋」的議題，近來在野陣營強攻下，農業部長陳吉仲最終敵不過政治攻防，請辭獲准。對此，一位綠營資深黨政幕僚受訪時感嘆，不免有過去疫情期間，在野陣營，操作採購疫苗議題的既視感。

在陳吉仲請辭獲准後，「進口蛋」在政壇的討論度快速降溫，黨政幕僚接受訪問時說，回顧過去半年，全球禽流感蔓延，台灣跟許多國家都一樣面臨雞蛋缺貨的問題，而政府採取的目標，就是盡快將貨架擺滿雞蛋，讓供應無虞；不過，隨之而來的，是在野黨開始炒作一連串進口蛋紛爭，意圖把過去這段期間所做的努力，貼上負面標籤。

該黨政幕僚回想，在2020年期間，源自於中國武漢的新冠肺炎席捲全球，當時政府一連串防疫措施，讓國人日常生活不受影響；當時的國民黨，除了要求政府採購疫苗，時任立委蔣萬安還要求與疫苗研發商並肩作戰，儘早開發出國產疫苗；而前總統馬英九則主張接受中國所提供的疫苗。

這位幕僚指出，當時台灣因為防疫成功，國際疫苗廠商將疫苗多優先提供給疫情嚴重國家，國民黨無視，還每天要求政府應該提供疫苗，但到了2021年初，我國取得30多萬劑AZ疫苗，卻開始改質疑AZ副作用大，引發民眾恐慌，造成當時僅有不到5萬人接種，國民黨隨即指控認為疫苗配送太多，質疑萬一送來上百萬劑疫苗沒人打該怎麼辦。

該幕僚指出，到了國內開始出現部分疫情，政府也加快取得疫苗時，原先認為疫苗進口太多的國民黨，又轉為攻擊疫苗進口速度太慢。

他說，政府在疫情穩定時，捐贈許多國家口罩，在善的循環之下，美國、日本等友好國家陸續捐贈我國疫苗，國民黨又出來大喊疫苗都要靠他國捐贈，嘲諷台灣淪為「疫苗乞丐」，也有指控取得的疫苗是「即期品」；不過，後來前副總統連戰、前立委黃昭順、立委賴士葆、前立委丁守中等人，接連被爆特權施打AZ疫苗。

相較於這次「進口蛋」的議題，這位幕僚認為，有高度的既視感，今年初，國民黨質疑蛋源供應不足，引發物價上漲，政府開放進口雞蛋，穩定物價後，開始回頭質疑進口蛋的一切，從貿易商到生產商，洗選蛋到液態蛋，甚至糕餅業者與國內食品大廠都被國民黨與側翼攻擊。

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