農業部向民眾黨團報告雞蛋爭議　認業者「冷鏈保存不當」釀大量過期

▲農業部次長杜文珍、畜牧司司長張經緯21日到民眾黨團向邱臣遠等人報告專案進口蛋爭議。（圖／民眾黨團提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

農業部專案進口雞蛋爭議持續延燒，民眾黨立法院黨團限期農業部官員今（21日）下午4時前得到民眾黨團報告。民眾黨團轉述，農業部畜牧司司長張經緯今向黨團報告時，表示業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期；張也說，此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足。

民眾黨團21日晚間指出，原本日前發文要求時任農業部長陳吉仲向民眾黨團報告，不料19日當天晚上陳直接請辭，因此今由農業部次長杜文珍、張經緯到民眾黨團，向總召邱臣遠與黨團幹部等人進行說明。

民眾黨團轉述，邱臣遠表示，農業部代理部長只到民進黨團報告，且農業部也不來進行預算溝通說明，態度不該如此傲慢，民眾黨團本會期將持續嚴格審視農業部預算。

邱臣遠也說，近期發生多起雞蛋食安事件，顯示農業部產銷量管理失職，導致大量雞蛋過期，要求加強源頭管理，確保食品安全。另外有關有香港市場連鎖業者購入雞蛋後發生食安問題，國內更有5000萬顆雞蛋因產銷失衡過期，邱臣遠就此詢問農業部是否存在圖利特定廠商之嫌。

張經緯回應，此次全球受禽流感影響，因應200萬到300萬顆的雞蛋缺口，政府啟動專案進口並逐批進行檢驗，再調度給國內業者，但在業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期。

杜文珍則說，政府部門應持開放態度接受監督，並在事件處理上持續改進。張經緯補充，此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足，強調未來將由業者自行進口，同時加強溯源管理。

對於進口蛋疑慮未解，邱臣遠強調，將於22日立法院專案報告質詢中，繼續檢討事件後續處理，並強調民眾黨團不會用粗糙的杯葛手段，將會直球對決，嚴格監督農業部相關預算與政策。