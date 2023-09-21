巴西蛋流向曝光　市議員傻了「蛋商龍頭才說100％國產」卻是最大買家

▲巴西蛋流向曝光，立委傻眼「蛋商龍頭才說100％國產」卻是最大買家。（圖／記者楊惠琪攝）

記者趙蔡州／綜合報導

巴西進口蛋的流向終於曝光了，國民黨台北市議員游淑慧21日在臉書貼出一份資料，內容顯示台農與國內市售蛋龍頭業者「勤億蛋品」都買了數買萬顆的進口蛋，但這些進口蛋的流向至今不明，她因此要求台北市衛生局趕緊徹查，更直呼「台灣這波蛋風暴食安問題才準備開始」。

游淑慧21日晚間在臉書貼出畜產會提供的一份資料，表示台農公司5月進口了4312箱巴西蛋，而同屬涂萬財所有的「信興蛋品」在8月進了7299箱、9月1468箱蛋，買了超過470萬顆的巴西蛋，都到哪裡了？

她質疑，現在這個內行人涂萬財董事長居然無法清楚交代，台農和信興兩家公司的巴西蛋去處，甚至連進口蛋交易進出貨量單據，都拖延沒有給衛生局，「那麼上周台農下架的巴西蛋，到底是何時買的、是哪一批蛋、台農說得清楚嗎？」

另外讓她訝異的是，巴西蛋的第一名大買家居然是勤億蛋品，大家熟知的勤億蛋品是台灣市售蛋龍頭廠商，蛋產品以「好蛋」自居，販售通路包含百貨頂級超市、連鎖超市、有機食品店等，「但從畜產會資料發現，勤億從6月到9月居然陸續也買了16685箱，高達600萬顆巴西蛋，比台農還多！」

▲立委曝光台灣有購買巴西蛋的公司。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

她說，勤億蛋品日前才發布聲明，雞蛋來源百分百為國產蛋，那麼請問買這600萬顆巴西蛋要做什麼，她很難相信如此龐大的公司聲明會有問題，因此還上網反複查詢，是否有公司撞名，「對此，我已經要求台北市衛生局必須了解調查，隨著畜產會的陸續解密，台灣這波蛋風暴食安問題才準備開始」

她最後指出，農業部和中央畜產會都在台北市轄區，台北市衛生局應該依據食安法，盡快約詢農業部和中央畜產會說明，她認為這一波食安危機不輸當年油品事件，「諷刺的是，這次台灣問題蛋的批發商，居然是農業部和畜產會，魚目混珠、保存迷因、食用安全……亂七八糟」。

▼游淑慧傻眼說，巴西蛋的第一名大買家居然是勤億蛋品。（圖／翻攝自游淑慧臉書）