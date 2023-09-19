侯友宜訪美綠營列舉言行失誤　侯辦轟：窮得只剩抹黑

▲侯友宜赴AIT見羅森伯格。（圖／侯辦提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜目前正在美國進行為期8天的「對話與深化的友誼之旅」，不過民進黨近期均抨擊侯友宜在美行為及言論。侯友宜競選辦公室指出，侯在美見到連總統蔡英文、副總統賴清德都見不到的紐約市長亞當斯（Eric Adams），AIT主席羅森伯格也全程陪同侯友宜參加僑宴，馬歇爾計畫基金會學者葛來儀（Bonnie Glaser）更盛讚侯友宜有出色的談話，難怪只想扯後腿的民進黨立委急著跳腳，只會用抹黑來凸現自己格調不足，根本是井底之蛙。

競辦發言人王敏旭指出，民進黨立委林俊憲提到侯友宜在僑宴上把三民主義跟林肯的演說搞混，林俊憲等於承認自己「沒讀書」、「不懂憲法」，中華民國憲法第一條即明訂，「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，難道林俊憲自己不曉得嗎？

王敏旭表示，根據《國父全集》第三冊中收錄的〈黨員須宣傳革命主義〉也提到三民主義是，「此三主義之內容，亦可謂之民有、民治、民享，與自由、平等、博愛無異，故所向有功。以名言之，可稱民有、民治、民享。」

另，綠委王定宇、林俊憲、洪申翰等人，接連提到侯友宜在漢堡店見到墨西哥裔店員要合照，問對方是新北人或是原住民。王敏旭表示，現場是漢堡店長先在一旁說，該名墨西哥裔店員為新北人、原住民，侯友宜才會有一個疑惑的詢問，一旁店員也才趕緊補充「是開玩笑的」。

王敏旭指出，不在現場就不要亂講話，更不要隨意編故事，否則就是丟人現眼。不過王定宇造謠分享假訊息也不是第一次，過去王定宇就在臉書分享芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）嗆俄羅斯，但遭「台灣事實查核中心」確認假訊息，另外，王定宇也曾在臉書分享美食，結果都被發現是盜圖，可見綠委劣跡斑斑，可信度相當低。

王敏旭指出，侯友宜之前出訪日本表現優異，獲得日方與國內的讚賞，這次出訪美國更有所突破，而民進黨從侯友宜出訪當天就在扯後腿，一路只在想辦法嘲笑、找東西批評，最後只能抓些花絮充數，這也難怪美方對民進黨有所疑慮，因為從綠委的發言可以看出，民進黨只剩政黨私利，完全沒有國家利益。

