國軍特戰化？　她爆體訓內容：長跑10公里、武裝跑步3000公尺

▲國民黨立委馬文君爆國軍超硬體訓內容。（示意圖／翻攝軍聞社臉書）

記者皮心瑀／台北報導

面對近年台海軍事情勢持續升溫，我國義務役2024年元旦起將恢復1年役期，而有關志願役體能訓練，則被爆出將「空前嚴格」。國民黨立委馬文君說，近日她接到投訴，陸軍已經通令全軍，未來志願役軍士官兵的標準直追特戰部隊，將在一年之內，分三階段執行10公里長跑訓練跟3000公尺武裝跑步，「但問題來了，可行性為何？」

馬文君指出，10公里長跑訓練近程為2023年9月12日起，至2023年12月31日，以連為單位，團體帶隊，每兩週一次，跑步5公里；中程則2024年1月1日起，至2024年6月30日，每週一次，跑步5公里；長程是2024年7月1日之後，每週一次，跑步5公里，8月起，每月增加1公里，至12月達10公里。

至於3000公尺武裝跑步，馬文君透露，近程為2023年9月12日起，至2023年12月31日，每兩週一次，逐次增加距離1至3公里，著迷彩服，不著戰鬥個裝；中程2024年1月1日起，至2024年6月30日，每兩週一次，著戰鬥個裝，逐次增加重量（鋼盔、腰帶、戰術背心、抗彈板）；長程則是2024年7月1日之後，每兩週一次，著戰鬥個裝（全裝）。

馬文君說，如今國軍的體能訓練與測驗，是3000公尺跑步，未來，長跑訓練上看10公里，再新增3000公尺武裝跑步，據說，是總統蔡英文聽取國軍赴美接受小部隊訓的成效報告之後，裁示全軍特戰化，但陸軍部隊分為戰鬥部隊、戰鬥支援部隊、勤務支援部隊，可一體適用特戰標準嗎？國人基本體能，有多少人能達到特戰標準？特戰標準若能達標，是否都比照特戰部隊發給加給？義務役跟自願役是否標準一致？如果不一致，那同一單位有義務跟志願時又將如何平衡戰力？「開議後，我將會請國防部提出評估報告。」