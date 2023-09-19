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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭董苗栗人氣夯　熱情支持者赴郭台銘苗栗總部索連署書

郭董苗栗人氣夯 熱情支持者赴郭台銘苗栗總部索連署書（圖／郭台銘苗栗總部提供）

▲郭台銘苗栗總部位於頭份中央路。（圖／郭台銘苗栗總部提供）

政治中心／台北報導

無黨籍總統參選人郭台銘原定今（19）日開始啟動連署，但為確保連署民眾個資安全萬無一失，郭辦表示今日再度進行資安維護演練，明天正式開放連署。但各地仍有許多熱情支持者前往連署站索取連署書，苗栗總部今早就有許多民眾到場要參與連署。

郭台銘辦公室昨晚宣布，為了連署民眾的個資安全防護，正在協調更完善的資安以及維安防護措施，今日將再進行演練，因此各地連署站暫緩開放。發言人黃士修今日表示，明天上午9時30分正式啟動連署，官方網站會同時上線，並公布第一批以六都為主的連署站點，其他站點會陸續公布，遍及全國22縣市。

郭董苗栗人氣夯 熱情支持者赴郭台銘苗栗總部索連署書（圖／郭台銘苗栗總部提供）

郭董苗栗人氣夯 熱情支持者赴郭台銘苗栗總部索連署書（圖／郭台銘苗栗總部提供）

▲許多民眾前往苗栗總部索取連署書，工作人員在旁提醒連署的注意事項。（圖／郭台銘苗栗總部提供）

但許多熱情的支持者今日上午仍前往各地總部詢問連署事宜，位於頭份中央路上的郭台銘苗栗總部，今早就湧入許多要參與連署的鄉親，帶著身分證到場要填寫連署書。但因競辦對資安的高規格要求，暫時還不開放連署收件，總部員工也向民眾說明情況，現場提醒民眾連署書的注意事項，並列印連署書讓民眾帶回家填寫。

苗栗總部員工表示，郭台銘在苗栗的人氣很旺，總部落成後一直陸續有民眾前來詢問如何連署，對苗栗的連署有信心。另外員工也表示，預計23日會舉行苗栗總部的正式開幕儀式，將有神秘嘉賓現身，邀請民眾一同參與。

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