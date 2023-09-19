打臉賴佩霞喊「從沒自稱心理師」　她3度檢舉：依法應處罰

▲藝人賴佩霞。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

藝人賴佩霞與鴻海創辦人郭台銘搭檔參選2024總統大選，卻遭指控沒有台灣諮商或臨床心理師的資格，卻開設個人心靈課程，「一對一晤談」80分鐘收費2.3萬。對此，賴佩霞18日回應，自己從沒說過自己是心理師，但李敖女兒李文博士則指控並非如此，並於19日第三度向台北市衛生局檢舉，「依法應該處罰，希望你們公務員不要怕，不會說不想惹勢力龐大的政治陣營。謝謝！」

針對相關爭議，賴佩霞說，她在2011年在中國大陸取得心理諮詢師跟企業培訓師的資格，所以她在中國大陸有這樣的資格，但她在台灣從沒做任何心理師的事，也沒跟任何人說她是心理師，大家網站上看到的費用，是她在做的是高階領導人的培訓，她是一個教練，當她的客戶需要更好，她就陪著他們，走到他們要的方向，客戶在她教練的時候，最多可以說她做一些些心理輔導，但她從來沒說過自己是心理師。

李文則指出，賴佩霞在2013年1月24日於臉書上自稱「心理諮商師 賴佩霞 老師」，預告她將在TVBS節目談揮別心靈憂傷，2013年4月16日也自稱「專業心理諮商師」，預告她將在大安社大舉行講座。

李文說，賴佩霞故意誤導學員、客人、網友、學生、消費者，而至今已被檢舉到4個字幕頭銜的問題了，還有她刪除的問題。政府是不是可以罰款了呢？不能罰款的話，至少要要求她全部有違規的字眼要下架吧？也要確保她要刪除，不能再放。也要好好的討論開會看能不能夠改法條和規定。

李玟也呼籲，賴佩霞故意刪掉的地方必須要譴責，警告這個冒牌心理師不能再犯錯，給大家一個交代，並喊話有關當局應依法處罰。