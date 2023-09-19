台南九份子國中小　榮獲青少年跆拳道賽全國第3名

▲九份子國中小跆拳道隊，參加2023年第27屆全國青少年跆拳道錦標賽榮獲佳績，蔡毓恩教練陪同3名獲獎學生出示獎牌。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

九份子國中小跆拳道隊參加中華民國2023年第27屆全國青少年跆拳道錦標賽榮獲佳績，八年級翁頡毅、邱榆瑞、賴俊瑀榮獲品勢項目團體青少年男子組第3名，另外翁頡毅、蔡毓庭兩位搭檔榮獲混合雙人青少年組第7名，消息傳來，全校師生與有榮焉。

校長康晉源表示，繼暑假2023年台南市市長盃品勢跆拳道錦標賽，九份子國民中小學榮獲了15金5銀8銅的佳績，並勇奪國小男子以及國中男子的團體總冠軍之後，此次2023年第27屆全國青少年跆拳道錦標賽，國中部的翁頡毅、邱榆瑞、賴俊瑀，初生之犢不畏虎，展現了大將之風，勇奪品勢項目團體青少年男子組第3名，發揮平日扎實的訓練，表現可圈可點。

專任教練蔡毓恩表示，九份子跆拳道隊成立僅僅1年的時間，能在成立初期就擁有如此亮眼的成績，真的很不容易。最要感謝學校行政團隊與全體家長的支持與鼓勵，以及泰嘉開發公司願意長期贊助跆拳道隊的發展，在全體道館和基層教練的辛苦指導下，大家齊心將最好的資源回饋給孩子們，期盼這批選手持續進步，在接下的全國大賽和全中運，為學校及台南市爭取更高的榮譽。