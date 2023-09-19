花蓮勵馨自媒體培力青少年！　YouTuber塑造全新數位時代

▲勵馨基金會帶著近30位學生，以自媒體工作坊形式，述說自己的故事，為今年的台灣女兒日揭開序幕。 （圖／勵馨基金會提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

根據統計，台灣人平均擁有大約 6.5 個不同的社群媒體平台，其中包括Facebook和Instagram以及YouTube等熱門平台，勵馨基金會今年舉辦有別於以往的體驗課程，邀請時下當紅的YouTuber至花蓮勵馨，沿襲歷年女兒工作日活動的傳統，帶著近三十位學生，以為期兩周的自媒體工作坊形式，透過自媒體述說自己的故事，為今年的台灣女兒日揭開序幕。

這次邀請到YouTuber自媒體創作者《雙生過日子》擔任講師，成員Yin 和 Yei，是有著不同色彩的手足，並以日常為主題經營頻道；活動開始時，兩位分享了彼此生命各個面向的成長經歷，以及他們與家人、彼此之間的羈絆；其中兩位分享了一支短片《我們的影片》，內容敘述著彼此成長的經歷、性別故事、以及和父母坦承進行平胸手術的故事，後續也分享了他們訪談父母對於孩子「出櫃」後心境轉變，引起不少現場孩子的共鳴，最後講師也呼籲學員，自我生命的探索很重要，要學會珍惜自己的身體、做自己的主人。

▲自媒體講師呼籲學員，自我生命的探索很重要，要學會珍惜自己的身體、做自己的主人。

活動中，講師以工作坊的形式，手把手實際帶著學員操作如何製作自媒體，從畫面構圖、攝影、錄影、剪輯、音樂挑選等步驟，讓學員用最簡單的方式，在最短的時間內學會如何發揮創意，進行影音創作；活動尾聲也讓學員實際演練，讓大家各自展現了自己的創意，把一個簡單的餐點禮盒，拍出各種搶眼又吸睛的短影音，成果也讓講師直呼，花蓮人果然都非常有創意，非常適合發展影像創作者，過程中現場也充滿了歡笑聲，最後在愉快又歡樂的氣氛下結束今天的活動！。

勵馨基金會花蓮分事務所朱慶萍表示：勵馨1993年開始，開始提倡女孩的增能活動，並與今日分享的講師共同期許，希望未來能有一天，每個人的工作發展都能是因為個人的能力、人格特質、喜好去做選擇，不再因性別而有所差異，也期待能帶領學員認識並了解新興自媒體管道，以培養多元觀點及思辨能力。

緊接著，第二場自媒體工作坊將於10月14日下午一點至四點舉行，這場將邀請Podcast創作者《偷聽史多利》主持人來到花蓮，帶領大家創作Podcast與Instagram自媒體內容，詳情及報名連結請至臉書搜尋《花蓮愛馨人》。