台南平實轉運站動土　打造東區門戶新地標

▲台南市政府19日與國有財產署南區分署、三地集團旗下平實森活股份有限公司，共同舉辦「平實轉運站新建營運移轉（BOT）案」開工動土典禮，市長黃偉哲等人主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府19日與國有財產署南區分署、三地集團旗下平實森活股份有限公司，共同舉辦「平實轉運站新建營運移轉（BOT）案」開工動土典禮，市長黃偉哲、國有財產署署長曾國基、三地集團鍾育霖執行長及南仁湖育樂公司李宗熹副董事長，攜手共同見證平實轉運站動土，展開建構台南新地標這歷史性的時刻！

市長黃偉哲說，平實轉運站位於中華東路、小東路口，是平實重劃區的黃金三角窗，不但鄰近大灣交流道、南紡購物中心、國賓商圈、榮總台南分院等設施，周邊的平實中央公園的公辦都更、社會住宅等都是市府重點建設，因區位重要且屬本市黃金地帶，具有指標性發展意義，特別指示交通局進行重大開發計畫時必須同步規劃交通樞紐。

交通局長王銘德指出，市府以BOT方式開發平實轉運站，由國有財產署提供土地，三地集團旗下南仁湖集團投資超過54億元開發興建，創造合作三贏局面，該集團也成立專案公司「平實森活股份有限公司」負責未來營運，預期將帶來超過220個以上的就業機會。

交通局長王銘德接著指出，平實轉運站面積約1.42公頃，分為兩期開發，第一期規劃興建地下6層地上13層的複合轉運大樓，規劃15席大客車轉運站空間，590席小汽車及1000席機車停車空間，並引入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及辦公室等複合型機能，預計2025年底完工。第二期開發則配合先進運輸系統建設時程，並規劃預留未來銜接捷運車站之空間介面及相關服務空間。

交通局長王銘德強調，平實轉運站BOT案自2021年12月簽約，2022年2月完成土地點交，期間經過樹木保護計畫、交通影響評估及都市設計審議等行政程序，市府要求投資團隊對於基地內的喬木多數原地保留，融入環保共生、自然生態進行規劃設計，將平實轉運站打造為一座融合公共運輸、消費休閒、都市景觀、生活空間的台南新地標。