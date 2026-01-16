白宮：川普施壓伊朗　800名抗議者暫停處決

▲伊朗示威，11日民眾為喪命的安全部隊成員及平民送葬。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國白宮今日透露，受到美國總統川普（Donald Trump）強硬警告影響，伊朗政府已暫停原定處決的800名抗議民眾。川普先前曾揚言若伊朗持續對示威者動用暴力，將不排除採取軍事手段，但波斯灣地區盟友的態度似乎讓他有所保留。此舉也反映美國對伊朗局勢的高度關切。

川普施壓見成效 伊朗處決暫停

美國白宮今天公布消息，指出總統川普（Donald Trump）向伊朗強力施壓後，伊朗政府決定暫停原計劃在昨日執行的800起抗議者處決案。這一變化源自川普多次公開警告，若伊朗還敢對抗議民眾下殺手，美方將有「嚴厲回應」，甚至不排除動用軍事力量。儘管川普一度表現強硬，但波斯灣的盟友似乎讓他在採取行動前重新考慮。

伊朗最近爆發建國以來最大規模的反政府抗議，街頭氣氛一度相當緊張。不過，由於當局採取強力鎮壓並切斷網路，示威潮在短短一週內就明顯消退。白宮雖然暫緩直接軍事介入，但新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）強調，總統會繼續保留所有可能的選項。

美國持續施壓 伊朗人權危機惡化

美國財政部也沒閒著，今天剛宣布對伊朗官員祭出新一波制裁，希望加強施壓力道。事實上，伊朗長期因核子計畫遭國際孤立，經濟陷入困境，這些問題正是引爆這波抗議運動的主因之一。

根據位於挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）統計，伊朗安全部隊迄今至少已殺害3428名抗議者，且該組織警告，最終死亡人數可能遠高於此。面對人權危機惡化，美國等西方國家表示密切關注，並敦促伊朗當局立即停止血腥鎮壓。

國際關注升溫 伊朗前景未明

伊朗抗議潮雖暫時平息，但網路封鎖和嚴厲手段引發外界強烈批評。美國白宮重申，將持續監控情勢變化，並視伊朗後續作為決定下一步政策。川普的強硬態度，配合國際壓力，也讓德黑蘭當局面臨前所未有的挑戰。