補助私大生學費挨批「大撒幣」　教長：實質減輕學生經濟負擔

▲柯文哲批評補助私大生3.5萬是大撒幣，潘文忠則認為是實質減輕學生經濟負擔。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政府明年2月起補助私立大專校院學生學費3.5萬元，日前遭總統參選人柯文哲批評為大撒幣，無法解決私校因生源不足而倒閉。教育部長潘文忠今（19日）表示，教育部從經濟面給予學生實質幫助，從源頭降低經濟負擔，也解決學生畢業後償還學貸問題，對落實教育平權來說是必要的。教育部推動國際生來台與留台計畫，就是降低少子化衝擊與擴大生源的政策。

教育部從明年2月起，每年補助就讀私立大專校院學生學費3.5萬元。總統參選人柯文哲批評這種作法根本是大撒幣，要針對中低收入戶補貼或減免學雜費，不要齊頭式平等，而且此舉也無法解決私校因生源不足問題。

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對此，潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，這是兩個問題，混在一起處理不適當，等於用甲去處理A的事情。隨後指出，長期以來，台灣公私立大學每年學雜費差距約5萬元，政府對讀私大學生一年補助3.5萬元，不僅縮小差距，真正從經濟面，也給予學生實質幫助，落實教育平權，對原本弱勢學生，不管念公私立大學，政府也提供協助措施。

潘文忠進一步說明，台灣目前教育普及，學生進入高教比例高，政府看到學生進入高教後因學貸造成的經濟負擔，故從源頭降低學生經濟負擔，可以減緩學生學貸人數與金額，也解決學生畢業後償還學貸問題。

面對少子化導致私校停招停辦消息頻傳，潘文忠分析，主要是過去過度擴大高教規模，生源不足以支應，但這不能從收學費來彌補。面對生源減少，除本地生外，也要積極擴大招生與留台政策，過去新南向專班學生，在台灣接受教育後，高達75%是想留在台灣，所以近期教育部也推出國際生來台與留台計畫，透過組成招生聯盟並與企業合作，設置招生基地，目的就是善用目前台灣高教資源，吸引國際生來台，解決生源問題。