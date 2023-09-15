未來大學辦公室在台大揭牌　校方：落實以學習者為中心

▲「未來大學計畫辦公室」今天在台大舉行揭牌典禮，台大校長陳文章及教育部長潘文忠等人參與。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學今（15日）舉行「未來大學計畫辦公室」揭牌典禮。台大指出，從2019年啟動未來大學計畫，打破學系框架，提出「以學習者為中心」作爲未來大學主要策略方向，提出包括校院學士、創新領域學士學位學程、領域專長等重要方案，未來將落實「以學習者為中心的開放式大學」。

教育部長潘文忠與台大校長陳文章等人，今天一同參與「未來大學計畫辦公室」揭牌典禮。潘文忠在致詞時表示，高教是國家培育未來人才關鍵，期許台大在過去推動未來大學計畫基礎上，規劃與試驗具前瞻性的教育方案，不僅要接軌國際，更要發揮台灣優勢，培育世界級人才；也期待台大與全台各大學合作，帶動高教創新，成為台灣未來大學的源頭活水。

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台大校長陳文章指出，台大從2019年啟動未來大學計畫，打破學系框架，提出「以學習者為中心的開放式大學」作爲主要策略方向；學生可藉由領域專長了解全校各學系課程主軸，再根據自己志向，靈活運用各種制度，打造獨一無二的學習路徑。2028年將是台大第一個百周年，期待未來大學計畫能夠凝聚全校共識，擘劃台大百年與下一個百年的教育願景。

台大教務長兼計畫辦公室主任王泓仁，介紹「未來大學推動基地」，計畫辦公室結合台大共同教育中心、教學發展中心、數位學習中心與學習規劃辦公室，做為繼續推動未來大學計畫的重要基礎。台大團隊也在現場展示未來大學的重要工作，包含校院學士、創新領域學士學位學程、領域專長、校友返校學習、未來教室、學習規劃辦公室等重要方案。

▲台大今舉行「未來大學計畫辦公室」揭牌典禮，並說明未來大學相關方案辦理情形。（圖／台大提供）