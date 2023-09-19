高虹安遭暫停黨權　他諷民眾黨變「有罪推定」：苗頭不對了喔

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安因在立委任內，涉嫌詐領助理費，日前被檢方依照貪污治罪條例起訴；民眾黨發言人李頂立19日證實，民眾黨中央評議委員會18日開會決議，對高虹安祭出暫停黨權處分，並視司法狀況再做進一步措施，引發熱議。對此，民進黨立委王定宇就在臉書諷刺，「從『無罪推定』變成『有罪推定』，這個白色政黨還真的是『萬紫千紅千變萬化』啊！」

▲民眾黨今日證實對高虹安祭出暫停黨權處分。（圖／記者屠惠剛攝）

「苗頭不對了喔！」，王定宇指出，短短不到一週，民眾黨態度反轉三次，高虹安從市長兼民眾黨市黨部主委到榮譽主委，再到無罪推定、無罪前停權，他不禁諷刺，現在從「無罪推定」變成「有罪推定」，這個白色政黨還真的是「萬紫千紅千變萬化」。他也補充，可是新竹市府民政處長施淑婷日前說「看透人世間的惡，只有城隍爺知道市長的清白」，難道是夜審判決出爐了還託給黨主席？

針對此事，李頂立表示，中評委員主動調查與了解後，依民眾黨廉政準則中第2條跟第6條規定進行評估，依違反第2條廉政紀律範圍、第6條處分裁量，按規定暫停高虹安黨權，如果未來假設判有罪定讞，會涉及到比較嚴格處置，還是要等到判決結果出爐後，才會有更進一步措施。他也強調，現在此案進入司法程序階段，以民眾黨主席柯文哲、民眾黨態度來說，仍支持高虹安在司法上提出有利的證據，捍衛自己的權利。