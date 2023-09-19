柯文哲屢觸北流活動規範　她搖頭：到底是能力太差還是知法犯法？

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲曾想在北流舉辦演唱會，卻遭台北市文化局長蔡詩萍以「不可以政治活動」規章拒絕；柯今晚又想在北流辦「AI語音模型暨單曲發表會」，再度被提醒，營業場所內都不得涉及政黨活動，只好改地點。對此，時力19日表示，到底是柯團隊能力不佳，未記取經驗，還是知法犯法，就是要試探公家館所的底線？

民眾黨總統參選人柯文哲原預定今（19）日於台北流行音樂中心的餐廳舉辦AI競選歌曲發表，消息發布後，即遭到台北市文化局長蔡詩萍在粉專表示，「我當然很驚訝！怎麼又來了！」，並指出此活動涉及政治性質，恐違反規定。柯文哲競辦發言人陳智菡則回應，感謝文化局提醒，並決定另尋場地舉辦。

時代力量發言人余佳蒨批評，先前柯文哲欲在北流舉辦演唱會遭拒時，心生不滿失言說出「世態炎涼」、「太監」等言詞，引發社會撻伐，最後道歉收場。本次柯文哲團隊竟又犯下同樣錯誤，令人質疑到底是柯團隊能力不佳，未記取經驗，還是知法犯法，就是要試探公家館所的底線，不管是有心還是無意，最後恐讓公共機構違反行政中立，陷公務員於不義。

余佳蒨表示，柯文哲違反行政中立爭議不斷，對比他總是把「依法行政、照著規定走」掛嘴邊，顯然是說一套做一套。本次的競選歌曲發表會更是大踩紅線，完全違反台北市轄下館所與營業單位，提供的販售品項、服務、內容等，都「不得涉及政黨活動」或違反法令的規定。

余佳蒨指出，柯文哲與陳智菡分別擔任8年的台北市長，與2年半的北市府發言人，卸任不到一年，兩人即把台北市政府相關的規定拋諸腦後，或是不如己意就扭曲規則，塑造自己被打壓的形象，如此行事風格的總統候選人與競辦發言人，令人搖頭。