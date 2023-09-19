日月潭入秋仍有魚虎球！最小2公分...電撈防治創單日3780尾紀錄

記者高堂堯／南投報導

日月潭外來種魚虎近年大為肆虐，而目前時序入秋，依往年經驗繁殖期已過，未料竟有釣客日前一次捕獲1000多尾小魚虎，南投縣政府的電撈防治團隊更創下捕獲3780尾的單日最高紀錄，也讓今年電撈總數超越去年，達1.7萬尾，也顯示魚虎其實在秋季仍有繁殖情形。

▲南投縣政府於日月潭電撈魚虎，創下單日3780尾的最高紀錄。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉絲團，下同）

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長期關心魚虎防治和日月潭既有生態的釣魚網紅「日月潭一等高」，18日在粉絲專頁PO出影片，只見一大桶剛捕獲的鮮紅色小魚虎不停在水中扭動，體型最小只有2公分，研判是這個月才孵化，讓他驚呼：「紅色死亡泡泡再現！」

「日月潭一等高」表示，日月潭區在近幾年發現成魚帶領眾多小魚出沒覓食而形成的「魚虎球」，已是見怪不怪，但入秋之後還能抓到1000多尾，以及這麼小隻的小魚虎，「這還真是頭一次！」也很好奇為何魚虎在秋季還會繁殖。

▲南投縣政府與日月潭漁會合作電撈魚虎。（圖／資料照片）

縣府指出，防治團隊電撈捕獲魚虎球小魚的數量，自8月起從2000尾一路下滑至100多尾，進入9月秋天後，更出現過半個工作天僅捕獲8尾，原以為魚虎族群已經偃兵息鼓，怎料昨天巡察時又發現多個魚虎球，經電撈後一口氣捕獲3780尾，絕大多數都是剛孵化不久的小魚虎，今年電撈總數也從1.3萬尾一口氣躍升至1.7萬尾。

縣府表示，由此可見魚虎在秋季仍有大量繁殖跡象，未來會繼續追蹤日月潭的魚球出沒動態、遂行電撈防治工作；「日月潭一等高」也強調這種體型微小的魚球炸起來最酥、最香、最好吃，呼籲民眾一起加入吃魚虎、護本土生態的行列。