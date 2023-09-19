分析侯友宜訪美「級別超越賴清德」　郭正亮：美國知道他不會亂來

▲侯友宜17日在僑宴與羅森伯格會面，18日赴AIT再會羅森伯格。（圖／侯辦提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜14日展開訪美行程，17日出席馬里蘭州大華府地區僑胞餐會時，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenburger）罕見現身。對此，前立委郭正亮就分析，侯友宜的基調很清楚是「風險降低者」，且他訪美的級別是超越民進黨總統參選人賴清德的，這個氛圍一定會被看到。

郭正亮18日在節目《大新聞大爆卦》中指出，羅森柏格是美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）的辦公室主任，事實上羅森伯格就代表了布林肯，羅森伯格罕見現身僑宴，就代表布林肯想多了解侯友宜。他也認為，今年的氛圍，美國本來就會比較傾向侯友宜這樣的人選，因為侯友宜是美中關係中相對穩定的人，美國的「疑賴論」並非空穴來風，美國會擔心賴清德的台獨立場不知不覺把美國扯下水。

郭正亮也分析，侯友宜這次訪美有特別凸顯「捍衛中華民國」這一面，美國對侯友宜應該也做了充足的身家調查，「美國知道這個人不會亂來」，不會導致兩岸關係失控，侯友宜的基調很清楚就是「風險降低者」，是可以穩住台美中關係的總統候選人。

此外，郭正亮提到，對比賴清德訪美，侯友宜的級別超越賴清德，除了AIT主席，可能還有見到一些不能曝光的人，光是已經曝光的人就超越賴清德了，這個氛圍大家一定會看到。