00後男孩吃「奶油冰淇淋」味道酸苦　問商家才知竟是老牌保養品

▲00後男生把保養品當成冰淇淋吃。（圖／翻攝自微博／白鹿視頻，下同）



記者林郁婷／綜合報導

河南鄭州一名00後男生點奶茶收到贈品，摸起來冰冰涼涼的，以為是奶油冰淇淋，吃了一口後發現味道又苦又酸，就問商家東西要怎麼吃，得到回覆後才知是保養品，當下立即跑去漱口，幸好身體沒有不舒服，事後他也無奈表示，真的不認識那個品牌，剛剛才知道年齡比自己都大！

據《白鹿視頻》報導，翟姓男子日前點了3杯奶茶，收到飲料後發現袋子裡還有一個圓形物品，蓋子上寫著「百雀羚」，觸感冰涼，打開來後內容物是乳白色的，當下就以為是試吃的奶油冰淇淋。

翟男透露，他舔了一口後感覺味道很奇怪，苦中帶酸，不像是冰淇淋該有的口感，於是詢問該怎麼食用，沒想到商家表示那不是吃的，是用來護膚的雪花膏，更提醒他物品上附有說明，「打開看乳白乳白的我還以為是冰淇淋呢！」

翟男受訪時指出，從小到大沒見過也沒聽說過這個東西，「我剛剛才知道這個牌子存在的時間比我命都長，當時覺得自己很蠢，隨後就去漱口了，身體沒有出現異常」。

不少網友打趣男子，「一看就年輕，不知道百雀羚」、「不好吃，吃完鼻子裡還一直冒香氣」、「以後商家聯名得謹慎，因為有人都會舔一下」、「這個百雀羚的很大的香味……聞著也不像吃的吧」。