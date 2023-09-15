法國網紅怨「上海豫園只賣進口冰淇淋」　闢謠平台駁：故意誤導博眼球

▲女網紅曝上海豫園只賣進口冰淇淋，影片遭檢舉不實。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）



記者林郁婷／綜合報導

一名法國網紅近日到上海豫園參觀，期間想品嚐具有中國特色的冰淇淋，然而卻都只找到進口冰淇淋，因此發文抱怨。影片一出立刻遭到網友抨擊「明明路上就一堆」，之後也被網絡闢謠平台反駁，認為這名網紅為了博取眼球散布不實訊息，故意誤導公眾。

據《沸點視頻》報導，這名女網紅在影片中提到，她和家人在上海豫園想吃冰淇淋，但一直都只找到從日本或美國進口的冰淇淋，「沒有中國冰淇淋嗎？」

▲上海著名景點「豫園」。（圖／記者魏有德攝）



「上海網絡闢謠」14日發文駁斥，直言女網紅「涉嫌議題設置，有所選擇地拍攝視頻，誤導公眾」，影片中網紅所在的位置位於快閃街區，而她拍攝的進口冰淇淋店在舊校場路，整條路上共有30多間店，其中就有多家販售冰淇淋及雪糕。

超過30間店中人氣較高的是豫園特色的「豫園製造」，專售冰淇淋和雪糕等產品，以中國傳統建築和文化為特點，廣受年輕人喜愛，就連飲料都是中國製造，另外，附近也還有許多賣茅台冰淇淋的店家。而這名網紅雖然在影片下方打上「我愛你中國」的標籤，但卻做出完全相反的行為，「故意誤導公眾，博取眼球」。

上海豫園園方也強調，影片內容嚴重不實並具有誤導性；目前這支影片已被上海闢謠平台檢舉。