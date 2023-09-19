逃亡「百億大亨」竟是《省港旗兵》原型　大圈仔專吞大企業

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逃亡「百億大亨」朱國榮竟是《省港旗兵》原型　大圈仔專吞大企業

朱國榮事業版圖跨領域，殯葬業的國寶、福座，都是集團旗下事業。

▲朱國榮事業版圖跨領域，殯葬業的國寶、福座，都是集團旗下事業。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，朱國榮原名朱子昭，中國廣州人，27歲時與夥同從廣州偷渡至澳門的「大圈仔」，搶劫澳門的銀行運鈔車，造成運鈔人員傷亡，朱國榮還因此遭到通緝，犯案過程後來還被改編拍成港片《省港旗兵》，票房亮眼。朱國榮轉往香港從事珠寶生意，後來到台灣合法取得中華民國國籍，但也涉案而入獄，出獄後才改名朱國榮。

朱國榮來台後，從事不良債權收購等事業，累積財富後，2007年入主國寶集團，從殯葬業、休閒業、食品、餐飲、營造、金融及媒體業都是他的事業版圖，大同及泰山的經營權之爭也都有涉入，身價逾百億元。

本刊調查，朱國榮在台灣的二大事業主體是國寶集團與龍邦集團，但在爆發炒股等相關訴訟後，朱國榮已將董事長等要職與股權，交棒給親信劉偉龍、邵明斌，及前妻劉慶珠與女性友人林桂馨等人，並表示自己已經退休了，事業都有專業經理人負責。但檢調至今仍將朱國榮視為龍邦及國寶集團的實際負責人，因朱國榮對員工相當照顧，集團內視其為精神領袖，尊稱他為「總裁」。

朱國榮年輕時是「大圈仔」曾結夥在澳門劫運鈔車，過程被改編成電影《省港旗兵》，相當賣座。（翻攝《省港旗兵》電影預告）

▲朱國榮年輕時是「大圈仔」曾結夥在澳門劫運鈔車，過程被改編成電影《省港旗兵》，相當賣座。

朱國榮從「大圈仔」「搶匪」到百億大亨，主要的方式就是採用高槓桿的手法，「快、狠、準」借錢賺錢，先以自有資金，曾與彰化正新輪胎羅氏家族及知名單車大廠美利達曾氏家族過招。

此外，朱國榮在龍邦、國寶等公司出現財務問題時投資入主，取得這些公司股權後，再用以向銀行質押貸款，後用貸出的款項投資其他資金調度有問題、或像泰山等有經營權爭奪戰的公司，以同樣的模式入主取得股權，再用股票借貸。但股價起伏不定，為了避免股價跌太多，導致質押在銀行的股票價值過低而被斷頭及抽銀根，因此才會有透過人頭戶炒作龍邦股票等案，朱國榮也因此遭重判。

本刊調查，朱國榮投資風格強硬，最經典的戰役為老字號台壽保經營權之爭，單挑國內公股的台灣銀行及民營的中信金控二大金融業龍頭，朱國榮買入台壽保一成股權後，以股東之姿，不顧官股大股東台灣銀行反對，2014年結合香港川盟集團要入主台壽保。同一時期中信金也有意併購台壽保，朱便趁機找上中信金已故創辦人辜濂松之子辜仲諒談判。根據判決，辜仲諒說：「我第一個反應就是我不跟黑道打交道。」但辜仲諒最後還是迫於無奈，以私人借款方式，借2.3億元給朱國榮，中信金才成功併購台壽保。

知情人士指出，朱國榮走得真的有點匆忙，相關財產並沒有完全處理好，如今只能在海外遙控。本刊調查，朱國榮分別遭高院判刑8年及年的2件炒股案，都已上訴最高法院審理中，因不是死刑案件，第三審為法律審不開庭，朱國榮逃亡不影響最高法院審判，也不會立即發布通緝。

朱國榮是否有罪確定目前還沒有定論，但可以確定的是，他若不回來，5億元的交保金將會沒入國庫，至於是否有人協助其偷渡出境，則有賴檢調介入查明真相。

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