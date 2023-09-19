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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

寡婦樓都更解凍有神秘巧合　市議員籲檢調立案「高虹安恐涉貪汙」

▲▼高虹安大嗆林耕仁「無勝選機率」。（圖／高虹安臉書）

▲新竹市長高虹安。（資料照／高虹安臉書）

文／中央社

媒體報導，新竹市長高虹安重啟遭凍結多年的「寡婦樓」都更案，得標都更案的「高登國際」創辦人是將回建築租給李忠庭的林美滿。竹市議員認為，若對價關係成立，高虹安恐涉貪污罪。

「三立新聞」報導，「理銘開發」是新竹市回建築建商的子公司，分別有林美英及李昌暉2名獨立董事，他們同時是「高登國際」的前董事、前監察人，而高登國際的創辦人，正是將回建築出租給李忠庭（被指為高虹安男友）的房東林美滿。

報導指出，林美滿今年1月購買回建築豪宅1戶，2月以新台幣5萬元租給李忠庭，3月時高虹安就解除凍結多年的新竹市光復段「寡婦樓」等都更案，4月辦理環評公開會議，並召開說明會。

綠黨新竹市議員劉崇顯向中央社記者說，高虹安以低於行情的租金居住回建築，並重啟屋主關係企業所開發的都更案，若對價關係成立，高虹安恐涉貪污罪，呼籲地檢署應主動立偵字案調查，為民眾查明真相。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案，男友李忠庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安男友李忠庭。（資料照／記者劉昌松攝）

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者指出，新竹市東區光復段1034地號等多35筆土地都市更新事業計畫案的得標建商為「理銘開發」，其中包含了寡婦樓的範圍。

楊玲宜說，前新竹市長林智堅在2016年推動「寡婦樓」的文資身分認定，但後來卻遭人偷襲拆毀，林智堅得知後震怒，宣布凍結並擱置那個地區的都更審議程序。

楊玲宜說，時隔多年，高虹安上任，理銘開發又重新送件，3月召開公開說明會，要重啟寡婦樓等都更案，「曾幾何時，新竹人選出的科技市長搖身一變，成了土開市長？相當諷刺。」

對此，記者發稿前，新竹市政府無回應。

寡婦樓是日本海軍第6燃料廠冶煉廠房，呈現「屋中屋」建築類型，二戰至今見證了台灣70多年的發展與變遷，兼具日治時期與眷村文化集體記憶。卻在2015年新竹市政府文化局開會討論保留前，遭到連夜拆除。

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