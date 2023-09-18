絕對不走音！柯文哲明宣布AI競選歌曲　如願以償「辦在北流」的餐廳

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲因在台北市長任內，推動台北流行音樂中心（北流）的建設，因此對此地有特別感情，先前更想在北流舉辦「KP SHOW」演唱會，但被現任台北市文化局長蔡詩萍以「不可以政治活動」規章打臉。不過，柯文哲19日預計在北流裡面的餐廳發表AI競選歌曲，也算是另類圓夢。

民眾黨於18日晚間公布柯文哲19日採訪通知，只見柯文哲19日晚上6時要舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，簡介寫道「跨越新時代、挑戰新科技，民眾黨總統參選人柯文哲將跳脫傳統框架，發表全新創作AI競選歌曲」，但值得一提的是，地點選在台北流行音樂中心裡面的餐廳「北流卡夫卡」。

柯文哲7月自爆本來想在北流舉辦「KP SHOW」演唱會，當時稱被拒絕是「世態炎涼」、我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」，引發外界譁然；蔡詩萍更是翻出台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章，說明北流原則就是不能辦政治活動，且該規章是在柯任內制定，柯文哲不會不知道。

而柯文哲事後也於臉書公開認錯，直言北流是任內東區門戶計畫的重要一環，「在卸任市長前想過，有沒有可能在那裡舉辦演唱會，初衷很單純，純粹好玩，也帶來歡樂的氛圍，順便幫忙宣傳北流。」自知北流不能辦政治活動，他也不會破壞規則，所以一開始規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款，然而卻也因為「政治人物」的背景被否決。

當時柯文哲稱，自己接受這個結果，但也希望有更清楚的規則，是否所有政治人物都不能在北流舉辦活動，無論內容，希望有更清楚的規則可供遵守，「最後，我要為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進。」