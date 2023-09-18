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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國土管理署、國家公園署9／20揭碑　內政部今邀「老部長們」回娘家

▲▼內政部今天晚間舉行組織改造感恩會 林右昌 葉俊榮。（圖／記者呂晏慈攝）

▲內政部今天晚間舉行組織改造感恩會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

內政部推動組織改造20餘年，將成立的國土管理署、國家公園署將於本周正式揭碑，內政部今（18日）晚間舉辦感恩餐會，邀請歷任推動組織改造的部長們「回娘家」。內政部長林右昌說，組織改造過程非常辛苦，終於能夠走到這一步，未來將繼續向前大步邁進。

內政部今天晚間舉行組織改造感恩會，邀請前部長黃主文、張博雅、余政憲、蘇嘉全、李逸洋、廖了以、江宜樺、李鴻源、陳威仁、葉俊榮、徐國勇、花敬群等政要與會。

林右昌致詞時表示，今天是內政部一個很溫馨、感恩的日子，因為歷經這麼長的時間，歷任部長一棒接一棒，好不容易在今年終於完成內政部的組織改造，9月20日相關單位即將揭牌並完成改制工作，「有非常多點點滴滴還有辛苦，終於能夠走到這一步」，因此，今天特別邀請部長們「回娘家」，表達感謝與慶祝之意。

林右昌談及，今晚是一個感恩的餐會，他想要所有同仁們分享：國家與機關單位的發展和建設需要所有同仁來努力，歷任部長就是如此來指點同仁，此時此刻擔任內政部長職務，非常幸運能夠在任內完成組織改造，未來將繼續向前大步邁進。

蘇嘉全致詞時談及，內政部是一個非常大的部會，是「天下第一大部」，不過這幾年風平浪靜、颱風沒有進來，不管在治安的治理或天然災害，在大家共同努力之下，這幾年還算比較平穩。他還開玩笑說，「農委會（指農業部）就比較麻煩了」，暗指近期進口雞蛋爭議。

▲▼內政部組織改造感恩會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼內政部今天晚間舉行組織改造感恩會 林右昌 葉俊榮。（圖／記者呂晏慈攝）

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