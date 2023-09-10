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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

房貸戶支持專案達成率已近75%　第三批明起核撥

▲▼陳建仁、林右昌出席「社宅包租代管4.0啟動記者會 林右昌致詞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部長林右昌今（10）日表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請踴躍，政策目標為55萬戶，目前已有67萬戶申請，共核定超過41萬餘戶，達成率已近75%；本專案6月1日起開放申請，7月份與8月份已核撥兩批，至今已完成撥付35萬5184戶，預計明日將再核撥第3批合格戶5萬6千餘戶。

林右昌說明，過去受到疫情的影響，行政院推出中產以下自用住宅貸款戶支持專案，以減輕中低薪房貸戶的居住負擔，預估將可嘉惠55萬戶中低薪房貸族，自今年6月開放民眾申請以來，申請件數已累計突破67萬件，已有57萬件完成審查，完成審查比例已達85%。

至於審查不合格案件，林右昌表示，後續將透過中華郵政寄送紙本結果通知民眾；本專案是由金融機構負責審核，申請人如有疑問，都可直接洽詢貸款金融機構確認或提出申覆。

林右昌補充，倘民眾至申請網站系統查詢後，發現申請案件仍於審查中或尚未收到公文通知，請民眾稍微耐心等候，這是因為部分案件可能案情較複雜、貸款時間久遠、銀行須確認家庭成員有無房貸等情形，才能確認是否合格，最後，再次呼籲，本專案申請期限至今年12月29日下午5時止，歡迎民眾到營建署專案網站提出申請。

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