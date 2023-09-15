提升全民防衛動員救護量能　替代役「EMT-1救護課程」登場

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提升全民防衛動員救護量能　役政署替代役「EMT-1救護課程」登場

▲內政部役政署長沈哲芳及苗栗縣副縣長鄧桂菊於苗栗縣112年替代備役役男演訓召集活動會場與役男合照。（圖／內政部役政署提供）

▲內政部役政署長沈哲芳及苗栗縣副縣長鄧桂菊於苗栗縣112年替代備役役男演訓召集活動會場與役男合照。（圖／內政部役政署提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部役政署為了讓替代役在災害或非常事變發生時，能有效發揮救護作用，今（15日）上午在苗栗縣舉辦替代役「EMT-1 初級救護繼續教育訓練課程」，其中，役政署長沈哲芳及苗栗縣副縣長鄧桂菊共同主持開訓典禮。沈哲芳表示，替代役是「全民防衛動員人力準備方案」中重要的一環，盼藉今日的課程，能對接受訓練的替代役對救護有更多的認識。

沈哲芳說，自民國109年起，所有替代役役男均須接受完整的「初級救護員（EMT-1）」訓練，並取得合格證照，以提升替代役在全國各地救護的量能。

沈哲芳接著表示，今日有72名公共行政役與消防役參訓，藉由「EMT-1初級救護繼續教育訓練課程」，強化召訓人員對救護的認識，以利因應日常緊急事故保護親友或是未來協助救災等工作，成為國家緊急救護的重要支援能量。

沈哲芳還指出，替代役役男服役期滿後，身分轉變為「備役役男」，自民國89年實施替代役制度以來，截至目前列管退役備役役男約有27萬9千人，而苗栗縣列管備役役男就約有6千多人。

最後，沈哲芳還說，「替代役備役役男」已納入全民防衛動員人力準備方案重要的一環，依《替代役實施條例》第59條規定，替代役役男服役期滿後，應按其服役類別、專長、年齡、體位納入勤務編組，平時演訓、非常事變或戰時，得視需要召集服勤，延續服務社會之熱情和精神。

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