台南甜點店「公審顧客」道歉了！苦主大器原諒：不用退費

▲台南某甜點店的芒果品項、提拉米蘇被顧客留1星負評，店家竟爆氣回嗆，還以客人名字舉辦促銷活動。（翻攝自店家IG）

圖文／鏡週刊

近日一名顧客到台南某間甜點店消費，品嘗完後認為某項商品的芒果品質不佳，因此與家人在Google留下1星負評，但店家不僅爆氣回嗆，還用該名客人的家人名字舉辦促銷活動，無禮嘲諷行徑慘遭炎上。事後店家公開道歉，並表示將全額退費給該顧客，顧客則是接受道歉，希望店家真的有記住這次教訓。

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一名網友在Dcard發文，表示日前到台南某甜點店購買提拉米蘇、芒果盒等商品，回家與家人品嘗後，認為芒果品質不佳而留下1星評論，原PO的家人則是認為提拉米蘇「真的難吃」，但雙雙被店家回嗆，直言「你們的反饋就像政治人物的承諾一樣毫無意義啊～」。在評論區嗆聲還不夠，店家甚至用原PO家人的名字舉辦促銷活動，過分行徑慘遭炎上。

事後該間店發布限時動態道歉，認了用人名行銷確實不妥，並表示將全額退費給原PO，若不好意思露面，將以原PO的名義把錢捐助給公益團體，「感謝事主針對事情來討論，並勸導大家理性發言，就事論事，這點是我必續（須）學習的，而不是無腦發文公審」。

原PO看到道歉後，表示能夠接受，一開始發文也只是求一個道歉而已，沒有要把店家搞垮的意思，「確實每個人都會犯錯，也需要改過的機會」，希望店家真的有記取教訓，至於退款部分，他們並沒有想要拿回來，如果可以捐出去做善事也很棒，但不需要用他們的名義，最後呼籲沒吃過店家甜點卻去留負評的網友，「看到道歉能接受的話就撤一下評論吧」。

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