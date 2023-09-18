六都好感度盧秀燕、蔣萬安奪冠亞軍！　陳其邁慘墊底

▲右起盧秀燕、蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

《OpView社群口碑資料庫》公布六都市長8月份好感度，由台中市長盧秀燕拿下第一名、台北市長蔣萬安第二名，高雄市長陳其邁則墊底。

根據《OpView社群口碑資料庫》資料，盧秀燕以0.63好感度（P／N值）勇奪冠軍，蔣萬安以0.61登亞軍，第三名起則依序是桃園市長張善政0.57、台南市長黃偉哲0.44、新北市長侯友宜0.39、高雄市長陳其邁0.34。

▲《OpView社群口碑資料庫》8月份六都市長好感度。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

以上結果顯示，國民黨籍的盧秀燕、蔣萬安兩位市長獲得最多民眾的正面好感。綜觀其表現，盧秀燕近期重大作為包括，中科台中園區擴建二期通過都審，也讓市民能免費欣賞知名藝文團體活動的「3大文化盛會」、將台中特有飲食文化轉化為商機的「鍋烤節」、開在野第一槍支持私立高中職及大專院校學費補助政策、科技執法取締萬件交通違規成功降低行人事故；加上今年國慶焰火在台中，將台中能見度擴展，市民光榮感也上升。

至於蔣萬安在8月份處理颱風假應對得宜，被封為「地表上最帥市長」；此外，蔣萬安在8月份出席雙城論壇後，其主張「雙城好、兩岸好」的理性務實談話，亦獲得民眾普遍好評，從此次社群口碑分析資料可見，他的好感度為六都亞軍。其中，8月2日宣布卡努颱風颱風假，其正評數更來到1046，是蔣萬安正評數最高的一則貼文；8月22日情人節貼文，曬出與三個兒子的「三寶照」，正評數也來到678，溫馨暖男路線獲得大批民眾青睞。