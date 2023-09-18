許淑華示範趴下、掩護、穩住　籲參加全民地震網路演練抽好禮

▲南投縣長許淑華示範「穩住」地震防災保護動作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9月21日國家防災日將屆，南投縣長許淑華特地親自示範「趴下、掩護、穩住」三個保護動作，呼籲鄉親加強防災意識並自行演練；此外，10月底前只要上傳1至4張照片到內政部「消防防災館」網站、參加抽獎，就有機會獲得Dyson涼暖風扇、廚神料理機等獎品。

921地震將屆滿24年，南投縣集集鎮又是當年大震震央，中央政府明訂每年9月21日為「國家防災日」以茲紀念，希望民眾平時加強防災整備；許淑華表示，很多震後新世代、尤其是學生未曾經歷地震恐慌，可能不知道地震的嚴重性，也缺乏防災及防震經驗，因此透過宣導活動提醒所有民眾，對於防災避難能有更多的知識和準備。

▲▼南投縣長許淑華示範「趴下、掩護」保護動作。（圖／南投縣政府提供）

南投縣消防局表示，抗震保命三步驟如下：1.趴下，低姿勢進入桌下，一手握住桌腳，一手護住頭頸；2.掩護，以桌面保護頭頸及身體，避免遭掉落物砸傷；3.穩住，緊握桌腳穩住身體，保護好頭部，但不要將頭部頂住桌子；許淑華及南投防火宣導隊今天也在縣府會議室內示範演練，遇到地震來臨時如何落實這三個動作，以保護自身安全。

許淑華也呼籲民眾，家中平時備妥應急防災包，將必需品放到防災包內，以備不時之需，並注意政府宣導各項防災措施，吸收防災知識，另可參加內政部「消防防災館」的全民地震網路演練活動，詳情可洽https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&ids=44。