國家防災日體驗抗震三口訣　新北小志工穿消防裝備...快站不住了

▲新北市志願服務推廣中心帶領30位家庭志工參加「家庭志工一日服務心體驗-全家救in us」活動。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年9月21日為921大地震週年紀念日，也是國家防災日，為提升全民防災意識及應變能力，新北市志願服務推廣中心帶領30位家庭志工，到新北市消防局第一大隊板橋消防分隊體驗一日親子義消活動，除認識消防車、穿戴消防裝備及防火逃生外，也實地演練地震來時保命三步驟「趴下、掩護、穩住」等防護要領，小朋友覺得上了寶貴的一課。

社會局表示，這項名為「家庭志工一日服務心體驗-全家救in us」活動，由板橋消防分隊的隊員洪紹惟擔任講師，先為家庭志工詳細介紹消防車輛功能和應用，接著小志工們體驗穿戴消防裝備，紛紛揹起氧氣瓶，除感受到消防器材的重量，也體會到了消防人員、義消等打火兄弟在火線救援時所需的體力和耐力。小志工昊昊穿戴完後大喊道：「好重喔！我快站不住了！」

▲小志工體驗穿戴消防裝備，高喊好重喔。

防災教育為活動中的重要環節，講師和消防隊員透過生動的示範和互動，分別介紹火災、地震及水域活動的特性和危險，並教導應對這些危機的基本知識和方法，例如當地震來時，要記得抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」等防護要訣，以減輕在地震來時所受到的衝擊和傷害。

社會局社區發展與婦女福利科長蘇惠君表示，在國家防災日前夕，結合志願服務與安全教育，不僅讓民眾學習防災知識，亦可體會消防人員的工作除了救火，還有其他緊急救護等。新北市現有13個區正在進行義消志工招募，有意願參與者，歡迎與志推中心聯絡，服務專線：02-2981-9090。

▲小志工在講師的指導下，體驗抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」。

▲板橋消防分隊隊員洪紹惟（左2）為家庭志工介紹消防車輛功能和應用解說外，還教導CPR及如何操作AED。