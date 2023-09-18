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女大生杜拜轉機「遭半裸搜身」　她1舉動惹怒海關！限制出境慘況曝

▲▼機場安檢、機場安全檢查、機場海關搜身。（示意圖／CFP）

▲美國女大生在杜拜機場安檢時被海關要求脫衣搜身。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國紐約一名21歲女大生7月與朋友在阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯）杜拜機場轉機時，遭受痛苦與羞辱式安檢搜身，要她脫掉纏在腰腹與上胸的醫療用壓力設備，她以半裸狀態待在小房間，加上她在過程中「輕觸」女海關的手臂，隨即被關在小房間數小時，事後又因海關投訴而遭限制出境，至今2個多月仍待在杜拜。

據美國Newsweek等外媒報導，紐約城市大學萊曼學院（Lehman College, CUNY）商業藝術系的21歲學生伊莉莎白（Elizabeth Polanco De Los Santos）7月14日與友人從土耳其伊斯坦堡返回紐約時，途經杜拜國際機場轉機，卻被指控「毆打與侮辱」機場工作人員，至今被拘留在杜拜2個多月，無法返美。

▲▼杜拜。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜拜是阿聯的商業金融中心，但執法相當嚴厲。（圖／達志影像／美聯社）

總部位於倫敦、以協助在阿聯受害外國人為宗旨的組織Detained in Dubai表示，伊莉莎白為了遵守安檢規定，同意取下她在經歷手術後的纏繞在腰部、腹部與上胸的醫療用壓力衣。她告訴Detained in Dubai，「我感到不舒服與害怕，我覺得自己被侵犯了。」

英國鏡報指出，伊莉莎白被命令進入一個小房間，裡頭有幾名海關便衣女官員，其中2人開始以「非常粗暴」的方式拆除她的壓力訓練衣等設備，並且拒絕在搜身結束後協助她穿回設備，由於她獨自一人無法完成穿脫，她試圖伸手拉開簾幕找朋友幫忙，但一名海關官員擋住她的視線。伊莉莎白宣稱，「我輕輕地碰了她的手臂，想引開她，然後絕望地開始向我朋友哭喊救命。」

Detained in Dubai說，接著伊莉莎白就這樣半裸著，受到羞辱，處於恐慌與痛苦的狀態，男海關於是做出反應，讓她的朋友走到簾幕後面幫她穿衣服。但噩夢並未結束，伊莉莎白因為觸碰女海關而被拘留，又在小房間裡被關了數小時，女性官員對她提出投訴，伊莉莎白為觸碰到對方而道歉。Detained in Dubai強調，她沒有傷害或危及任何人，且經歷了最羞辱和不必要的搜身過程。

▲▼杜拜機場出入境海關檢查設備。（圖／CFP）

▲伊莉莎白為了離開安檢處，被迫簽署了阿拉伯語文件。圖為杜拜機場出入境海關生物識別檢查設備。（圖／CFP）

伊莉莎白獲准離開前，被迫簽署了阿拉伯語文件。幾個小時後，當她準備搭機繼續飛往美國時，她被告知自己被限制出國（travel ban），無法離開杜拜。Detained in Dubai還表示，儘管當地法官8月24日判處她須支付1萬阿聯迪拉姆（約新台幣8.7萬元）罰款，但海關官員卻對判決結果提出上訴，「他們肯定希望伊莉莎白坐牢，並且對於法院開出罰款感到不滿，因為這項罰款將使伊莉莎白離開阿聯。」

美國國務院在一封郵件中告訴Newsweek，美國國務院與駐外使領館已經得知一名美國公民被扣留在杜拜，國務院將盡力提供適當的一切協助，但「出於隱私考量，我們無法進一步評論。」Detained in Dubai堅信，若無外交干預，伊莉莎白的審判結果還得等上數月，並可能面臨巨額罰款與多年刑期。伊莉莎白的母親懇求，「我的女兒需要回家繼續看醫生。我一直在流淚，我不明白她為什麼會被扣留這麼久。」

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